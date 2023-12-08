房市／信義房屋2人　獲選台南優良不動產經紀人員

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳萱蓉笑說，雖然菜鳥時期難免經歷撞牆期，但信義房屋擁有良好的企業經營理念、完整的新人培訓制度，每一位客戶的人生閱歷與買賣屋故事，也持續豐富著她的視野，使她的房仲生涯越走越順，不僅曾是台南區成交件數第一名，2013年選上店主管至今，帶店表現也都很出色，尤其前兩年分店全年成交件數都在信義房屋高居前十名之列。
被問及秘訣？陳萱蓉認為，打造正向學習、健康樂活的工作團隊很重要。她鼓勵同仁多元學習，舉辦讀書會、戶外活動，甚至是「減重比賽」，目前也擔任信義房屋台南區羽球社社長，鼓勵更多夥伴學習新事物、在球場上交流，「顧體態、釋放壓力」更有助於工作表現；同時，陳萱蓉也會邀請夥伴一起做公益，例如在商圈內撿拾菸蒂，或是幫助屋主將不需要的家具、物資，媒合轉贈給需要的單位等，也經常到偏鄉當志工，「保持善良、誠心對待每個人」，成為她與分店夥伴不斷創下好成績的關鍵。
無獨有偶，林筱耘也是深耕社區、熱心服務的另一個例子。例如台南歷經0206大地震，有屋主想售屋，無奈房子在震後被貼標為列管大樓，林筱耘主動建議屋主請結構技師勘察、提出結構證明報告，順利協助售屋；又如面對有鋼筋外露屋況的房子，她不急著要買賣雙方洽談、成交，而是建議屋主先做氯離子檢測，確認排除海砂屋疑慮，才進展下一步，力求保障買賣雙方的權益。
不只如此，林筱耘入行以來，深耕鄭仔寮商圈，經常騎著YouBike在商圈內活動，當社區有需要就能立刻提供協助，像是擔任文元國小交通導護、在周末與分店夥伴一起舉辦親子科學營、闖關活動等，「這是我的第一份工作，希望能夠在台南這片土地上，發揮更多影響力，讓認識我的人，有機會變得更好！」
信義房屋創立以來，秉持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」等核心理念，照顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等利害關係人，致力提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務；而這樣的理念與態度，也深植員工心中，在各自崗位上，一同為永續願景努力，這也成為第一線同仁能夠屢屢獲得各地公部門表揚的重要關鍵。