築間新品牌！搶攻酸菜魚市場　明年計畫展店30間

築間餐飲集團推出全新品牌了「築間酸菜魚」，首店預計12月底開幕營運。根據統計，近幾年以酸菜魚為主的用餐型態在台灣倍速成長。築間除了看到酸菜魚持續成長的商機，前往上海師承30年上海酸菜魚料理經驗，加上擁有13年的火鍋湯底專家經驗，經過不斷的研發、試煉端出一碗「最叛逆的酸菜魚」，突破傳統酸菜魚刻板印象主打連湯都可以喝的酸菜魚，正式宣告加入酸菜魚市場戰局，2024年預計開出30家，以街邊店、商場店型態並行拓展版圖。
記者許若茵／台北報導
一碗叛逆的酸菜魚 暴走族文化視覺、味覺雙重體驗
築間酸菜魚，主視覺有別於過往日式簡約設計風格，以暴走族文化為基礎，秉持著「在青春結束之前最後一次瘋狂」的熱血精神，延伸至角色定位、結合有趣的故事及店內充滿創意、有趣及活力的設計風格貼近年輕市場傳遞好吃、好玩的用餐體驗。築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，突破傳統酸菜魚重油、種辣、重麻的口感。
築間分享，酸菜魚不可或缺的靈魂之一酸菜採用數量稀少且鮮甜的芥菜，遵循古法歷經兩周的自然發酵再搭配自製酸蘿蔔提升酸味的層次，並加入築間幸福鍋物靈魂招牌湯底柴魚昆布湯、朝天椒、泡椒再撒上青花椒增添香氣。「築間酸菜魚」採用黑烏鱧魚，切成薄片魚起鍋前加入鍋中上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感，除此之外還有主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜。
築間提到，築間酸菜魚是一碗最叛逆的酸菜魚，顛覆傳統印象主打一碗連湯都可以喝光的酸菜魚，2024年預計將開出30家分店。除此之外，以築間為命名的麻辣火鍋、熟成牛排、燒肉酒場及兩個韓國烤肉品牌紫木槿、朴庶4個全新品牌陸續推出。