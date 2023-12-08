新北林口「黑色壽司郎」今開幕優惠免費吃7天 爭鮮PLUS買一送一
全台第一間「黑色壽司郎」在新北林口！今（8）日開幕試營運，祭出「按讚Facebook」就能免費吃40元紅盤優惠7天，特別商品「鮪魚極上赤身」限時「2 貫 40 元」開搶，消費滿額再送「紀念款 A4 資料夾」。而爭鮮升級2.0「爭鮮PLUS」台北首店開幕，則有限時「買一送一」加量優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣第 39 號店、新北第 6 家的「壽司郎林口店」，突破以往延續日本壽司郎品牌特色的紅白配色，打造全台第一間「黑色壽司郎」，搭配日式工業風格內裝，讓人眼睛為之一亮。
自 2018 年進駐台灣以來，台灣壽司郎總算跳脫成規，外觀店型選用黑色象徵壽司郎秉承專業壽司師傅的職人精神與堅持，讓沉穩內斂的色調營造出摩登城市風格；而店內裝潢則以日式工業風格設計，連座席也捨棄以往的紅色、延續外牆的黑色，呈現現代簡約氣質。
歡慶「壽司郎林口店」開幕，特別選以「鮪魚極上赤身」作為開幕特別商品，祭出限時 2 貫 40 元優惠開搶（原價60元）。期間限定單筆消費滿 300 元以上，還可獲得「開幕紀念款 A4 資料夾」之外；自12月8日至12月14日「按讚Facebook」，壽司郎再招待「40 元紅盤」乙盤，限時 7 天。
另外，爭鮮升級2.0雙軌道列車送餐服務，「爭鮮PLUS」台北首店插旗善導寺捷運站旁，開幕週週送出限時「買一送一」加量優惠。即日起至12月10日「抹茶霜淇淋」買一送一；12月11日至12月17日「酥炸魷米花」優惠價40元（原價60元）；12月18日至12月24日「燒炙起士蝦」1+1加量優惠40元（原價80元）；12月25日至12月31日「北海道厚鮮干貝」1+1加量優惠60元（原價120元）。