寶可夢中心「開幕禁止夜排」！半夜爆百人排隊　必搶商品一次看

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哭哭明天才能從南部上去，不知道能不能順利入場」、「果然還是夜排了....我感覺我明天進不去」、「官方不是說不要夜排，一堆不遵守規定的」；而官方這次特地準備集換式卡牌「台北皮卡丘」作為開幕特典，只要至寶可夢中心台北消費即可獲得乙張特典卡，不少粉絲害怕拿不到，因此才會頂著低溫在外面排隊。官方也在深夜在入場地點公告，入店整理券將在每天上午8時在新光三越台北信義新天地A11的3樓進行發放。
🟡台灣限定版！「寶可夢中心」必買開幕商品第一彈
這次開幕官方透露將販售台灣限定版的皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶毛絨玩具，徽標胸針、杯套環保袋、杯套，皮卡丘、胖丁、快龍、熊寶寶橡膠掛繩，Shupatto環保袋、紙膠帶套組、A4文件夾、箱型便利貼、側開筆記本等多樣的紀念商品。
🟡超可愛日用品！「寶可夢中心」必買開幕商品第二彈
除了上述娃娃、文具組之外，還有許多皮卡丘熊寶寶的系列日用品，包括附蓋環保吸管、茶壺、附蓋濾茶杯、便當袋、墊子、餐墊餐具套組、貼紙套組、浴巾、附拉鏈毛巾等週邊。
🟡皮卡丘騎快龍！「純金徽標」超吸睛
被堪稱是這次相當有收藏價值的就是一款皮卡丘騎著快龍的「純金徽標」，據說如果購買的話，還會附上專用展示框，對資深寶可夢迷來說真的不能錯過！
🟡就是潮！「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」
台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品又新增一款，同為開幕主視覺設計風格打造，在代表台灣形象的滿滿熱帶水果畫面裡，繪有戴上鳳梨眼鏡、斜揹甜竹竹背包的「皮卡丘」，手提復古編織包的「胖丁」，捧著裝有甜竹竹水果籃的快龍，還有拿著裝滿水果飲料的「熊寶寶」，一卡在手就是潮到不行，刷卡都變焦點！
這次的商品不僅僅是只有寶可夢單體，配合台灣夜市及水果為發想設計的原創商品，讓寶可夢激盪出不同的可能性！為慶祝開幕，今（8）日當天也會發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」，凡消費即可獲得一張（發完為止），寶可夢迷別錯過這張充滿當地氛圍的小卡囉！
🟡台北寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」景點資訊
地點：新光三越台北信義新天地A11館3F（台北市松壽路11號 3F）
開幕日：12月8日
營業時間：週日～週四11:00-21:30、週五～週六11:00-22:00