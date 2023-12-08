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108課綱狂刪文言文！《廉恥》也遭砍了　北一女老師開轟無恥瘋傳

▲北一女教師區桂芝（左）痛批108課綱無恥、不倫、缺德，並細數被刪去經典古文，包括經典的《廉恥》也遭砍。（圖／翻攝自臉書）
▲北一女教師區桂芝（左）痛批108課綱無恥、不倫、缺德，並細數被刪去經典古文，包括經典的《廉恥》也遭砍。（圖／翻攝自臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

教育部108課綱編排當中大量的刪減文言文的篇幅，引發學界一陣反彈，然而最近一段5分鐘的影片在網路上爆紅，北一女教師區桂芝出面痛批「108的課綱是一個無恥的課綱」，區桂芝強調，文言文不但能提升語文能力，還包含高度的生命哲學，竟然有對語言教育完全無知的人說文言文是「黨國遺毒」，讓她非常不能接受。

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近日網路上流傳一段批評108課綱去大幅刪減文言文的影片，主角正是北一女教師區桂芝氣憤的指證該事件，她提到「多年來的教改，始終是在去中國化的原則指導之下，讓各級學校、老師、學生淪陷在愈來愈黑暗的教育深淵，不僅是讓老師們享受不到尊師重道的校園倫理，更慘的是孩子們失去了紮實的基礎教育，失去了合宜的生活教育」。

區桂芝提到，最讓國文老師痛失的，是這個108課綱不讓教導品德教育、人格建立，以及所謂的生命覺醒，完全砍掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》四書，只每個截取片段集合成一課，沒了四書，國文課失去最有系統的生命教材，喪失學習民族最珍貴品德的機會。

▲「歷史教育新三自運動協會」4日召開記者會批評108課綱「去中國化」。（圖／翻攝自臉書）
▲「歷史教育新三自運動協會」日前召開記者會批評108課綱「去中國化」。（圖／翻攝自臉書）
「即便現在生活不再使用文言文，但文言文對提升白話語文的表達水準具有無與倫比的功能」區桂芝舉例，108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，「我們每天看新聞，看到那麼多不清不白的政客在那跳樑小丑、耀武揚威，在那邊吃香喝辣，學生價值觀怎麼不混淆，是非觀怎麼不錯亂？所以這是一個『無恥』的課綱。」

另外，108課綱還刪掉處理個人生命挫折最重要範文「柳宗元的《始得西山宴遊記》」；刪掉了范仲淹的《岳陽樓記》，學生從此可能認為「先天下之憂而憂」是一個神話；刪除荀子《勸學》，失去思考學習意義、方法跟步驟；刪掉連橫的《台灣通史序》，學生不知台灣人祖先多重視民族精神、文化香火。

▲教育部長潘文忠今（16）日指出，已經將台灣首府大學、中州科技大學、永達技術學院、和春技術學院4間學校的校地，提列至行政院跨部會會議，徵詢跨部會與地方政府需求。（圖／記者李琦瑋攝，2023.08.16）
▲教育部在108課綱的編排上，大量刪減文言文的篇幅，引來學界的反彈。（圖／記者李琦瑋攝）
區桂芝批評，108課綱號稱多元，但是卻讓國文課失去最核心的意義，便是從傳統文化的精緻學習中建立文化生命的主體，進而思考生命的意義，且學習並跨越生命的挫折，但在現在的課綱下，「歷史碎片化，語文淺碟化，各學科全面退化，這就是我們教改的目的嗎？」

而影片曝光後，在社群瘋傳，引發正反兩邊的論戰，而據《中時新聞網》，區桂芝對於影片爆紅之事表示，記者會後許多同事、家長及學生都稱讚自己說出他們的心聲，連加拿大友人也回傳影片給她，還有朋友說這影片北京到華盛頓已經有百萬點閱率，「有人說我在大陸變網紅，如果是因為這個議題變網紅，我倒是感到很光榮！」並指文史課的教師在這文化逆流的時代，都要有所堅持。


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