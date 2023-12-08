108課綱狂刪文言文！《廉恥》也遭砍了　北一女老師開轟無恥瘋傳

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區桂芝提到，最讓國文老師痛失的，是這個108課綱不讓教導品德教育、人格建立，以及所謂的生命覺醒，完全砍掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》四書，只每個截取片段集合成一課，沒了四書，國文課失去最有系統的生命教材，喪失學習民族最珍貴品德的機會。
「即便現在生活不再使用文言文，但文言文對提升白話語文的表達水準具有無與倫比的功能」區桂芝舉例，108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，「我們每天看新聞，看到那麼多不清不白的政客在那跳樑小丑、耀武揚威，在那邊吃香喝辣，學生價值觀怎麼不混淆，是非觀怎麼不錯亂？所以這是一個『無恥』的課綱。」
另外，108課綱還刪掉處理個人生命挫折最重要範文「柳宗元的《始得西山宴遊記》」；刪掉了范仲淹的《岳陽樓記》，學生從此可能認為「先天下之憂而憂」是一個神話；刪除荀子《勸學》，失去思考學習意義、方法跟步驟；刪掉連橫的《台灣通史序》，學生不知台灣人祖先多重視民族精神、文化香火。
區桂芝批評，108課綱號稱多元，但是卻讓國文課失去最核心的意義，便是從傳統文化的精緻學習中建立文化生命的主體，進而思考生命的意義，且學習並跨越生命的挫折，但在現在的課綱下，「歷史碎片化，語文淺碟化，各學科全面退化，這就是我們教改的目的嗎？」
而影片曝光後，在社群瘋傳，引發正反兩邊的論戰，而據《中時新聞網》，區桂芝對於影片爆紅之事表示，記者會後許多同事、家長及學生都稱讚自己說出他們的心聲，連加拿大友人也回傳影片給她，還有朋友說這影片北京到華盛頓已經有百萬點閱率，「有人說我在大陸變網紅，如果是因為這個議題變網紅，我倒是感到很光榮！」並指文史課的教師在這文化逆流的時代，都要有所堅持。