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台灣最強評價森林遊樂園公開！打敗阿里山超意外　遊客玩過回不去

▲合歡山森林遊樂區成為今年倒數第二冷門的森林遊樂區，不過去過的遊客給出評價都非常高。（圖/合歡山Google評價）
▲合歡山森林遊樂區成為今年倒數第二冷門的森林遊樂區，不過去過的遊客給出評價都非常高。（圖/合歡山Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣的旅遊景點種類非常多，有大家熱愛去的古蹟搭配老街，也有不少鬼斧神工的大自然風景區，而在遊樂園部分也有「主題型樂園」跟「森林遊樂園」兩種，近幾年越來越多人熱愛森林遊樂園，去接觸大自然。然而，台灣最受到遊客青睞的是哪個森林遊樂區呢？根據Google評價星等當中，是由位於南投的「合歡山國家森林遊樂園區」以4.7顆星奪冠，雖然在觀光署資料當中，「合歡山國家森林遊樂園區」排名倒數，但卻有如此高評價，顯見是一個相當具有潛力的遊憩景點哦！

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根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字，在台灣「森林遊樂園」的類別當中，由位於南投的「溪頭教育園區」拿下冠軍，前9月累積造訪人次146萬餘人。不過在遊客評價當中，前9月累積遊客人數僅2萬8千餘人、排名倒數第二的南投「合歡山國家森林遊樂園區」奪下冠軍，在Google評價當中斬獲4.7顆星高分，雖然朝聖的遊客不多，但去過的都認為很值得。

▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
▲合歡山國家森林遊樂園今年遊客人數呈現倒數，但是在Google評價卻斬獲4.7的高分，贏過所有森林遊樂園。（圖/合歡山Google評價）
仔細觀看「合歡山國家森林遊樂園區」的Google評價中，遊客給出的心得感想「步道超級親民，真的難度不算高的山峰，風景很美」、「雖然蠻冷的，但是以百岳來說算是好走非常多，登頂實在太美了，超級值得」、「今年第一次登上武嶺，每次來都別有一番風味，步道都可以漫步」、「山上空氣很新鮮，我沒在登山的人也能輕鬆漫步走，還會想再訪」。

事實上，合歡山國家森林遊樂園區之所以可以獲得高度評價，原因包括「空氣新鮮」、「山頂美景令人讚嘆」以及擁有「平穩好走的步道」，比起許多的百岳要爬上又爬下，合歡山國家森林遊樂園區的步道更略勝一籌。

▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
▲合歡山雖然是台灣冷門的森林遊樂園區，但是在Google評價上星等有4.8顆星，不少人大讚步道平穩好走。（圖/合歡山Google評價）
而「合歡山國家森林遊樂園區」也是台灣第一座國家森林遊樂區，因為特殊的景色與高山生態系而得此殊榮，在這裡遊客可以看到廣大的玉山箭竹草原、輕鬆登臨園區內三座百名山，包括合歡主峰、合歡東峰與石門山；而每年冬季的雪景以及5月的森氏杜鵑花海都是不可錯過的美景之一，冬季冷氣團將至，如果未來想追雪的民眾，不妨可以直接到合歡山國家森林遊樂園區朝聖看看哦！

▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/合歡山Google評價）

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