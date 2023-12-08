內戰局勢惡化！緬甸軍政府外長訪問中國　首度公開求政治支持

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緬甸軍政府在2021年2月發動政變，更拘禁緬甸民主政府前實質領導人、前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），緬甸歷經兩年的軍事統治，多個少數族裔反抗勢力在10月結盟，與追求民主的武裝團體合作，正逐步瓦解軍政府的勢力，外媒形容緬甸軍政府「政權搖搖欲墜」。
位於北京的全球化智庫資深研究員莫天安說，針對緬甸政治局勢，北京傾向呼籲穩定、尊重主權。他指出，中國秉持不干涉原則，但願意提供戰略性支持，以平衡區域安全利益。東京早稻田大學專攻東南亞政治領域的學者馮嘉誠說，緬北武裝團體取得重大勝利後，軍政府便試圖強化與中國、印度和俄羅斯的連結，欲藉由拉攏北京，孤立武裝團體，使其失去外交支持。
然而相較於緬甸軍政府，緬甸民主團結政府受到緬甸大多數民眾和國際社會的支持和認同，讓緬甸軍政府的處境更加舉步維艱。馬來西亞智庫新亞洲戰略研究中心理事長許慶琦指出，軍政府遭西方及周邊國家孤立，因此愈加倚賴中國，且需中國協助調停與武裝團體間的紛爭，以維繫自身政權，因北京對緬北武裝團體有著極大影響力。
新德里尼赫魯大學國關教授辛赫（Swaran Singh）分析，近年北京尋求與緬甸軍政府保持距離，且針對電信詐騙及網路博弈等犯罪問題，抱持謹慎態度，在與緬甸的交涉上採取謹慎務實主義。
部分專家更認為北京政府「默許緬甸反叛軍」的行動，且目前不打算插手緬甸內戰，僅期盼停止網路詐騙犯罪，及儘早結束此次內戰，以免影響中國的經濟貿易佈局和邊境軍事安全。