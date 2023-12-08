迴轉壽司只吃壽司郎算外行！「隱藏王者」低調5年　內行改吃這間

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「終於有人吃過合點了，我心目中迴轉壽司的第一」、「合點壽司最好吃，不過單價也反應在上面，就是貴」、「高雄沒有合點壽司好可惜啊」、「有錢吃合點壽司，沒有錢吃壽司郎」、「合點來台灣也蠻久了，大家都只會吃壽司郎、藏壽司，有機會可以去吃看看合點」、「壽司郎還是我的最愛」、「壽司郎品質是平價最穩定，合點壽司是價格高當中最好吃」。
事實上，網友們所提到的「合點壽司」，在日本也擁有近百家門市，2018年的時候進駐台灣，在內湖打造台灣第一家分店，至今來台已經有5年的時間，由於價格區間比較高，相對壽司郎、藏壽司的40至80元一盤，合點壽司的售價區間大多是40元至188元不等，是比較高檔的迴轉壽司。
而《NOWnews》記者也曾經實際到「合點壽司京站店」用餐過，雖然單價比壽司郎、藏壽司還要貴，2人用餐大約花費1600元，但是魚肉生鮮品質真的贏過其他迴轉壽司店，在撇除迴轉壽司外，其他熟食類別的選擇也非常多元，同行友人最讚嘆的就是「甜蝦壽司」吃起來明顯比其他迴轉壽司更甜更鮮，雖然價位較高，但畢竟一分錢一分貨，久久犒賞自己一次還是沒問題的。
而根據《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤迴轉壽司店網路聲量當中，「合點壽司」的討論度也有排上第7名的位置，雖然跟其他同業相比，「合點壽司」比較不搞噱頭，也沒有扭蛋可以轉，但是高品質的食材讓不少吃過的老饕都願意再回訪，下次如果吃膩了平價的迴轉壽司店，不如換換口味嚐鮮看看囉！