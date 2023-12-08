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迴轉壽司只吃壽司郎算外行！「隱藏王者」低調5年　內行改吃這間

▲日本迴轉壽司向來深受不少老饕喜愛，近幾年也陸續有許多日本品牌引進台灣，像是壽司郎就廣受大家喜愛。（圖／壽司郎提供）
▲日本迴轉壽司向來深受不少老饕喜愛，近幾年也陸續有許多日本品牌引進台灣，像是壽司郎就廣受大家喜愛。（圖／壽司郎提供）

記者張嘉哲/綜合報導

日本迴轉壽司向來深受不少老饕喜愛，近幾年也陸續有許多日本品牌引進台灣，都擁有超高人氣，像是藏壽司、壽司郎、HAMA壽司等等，甚至是本土品牌爭鮮，至今仍然有多品項一盤30元，主打便宜價格屹立不搖。然而，就有網友討論「大家現在吃迴轉壽司，排名順序是怎麼樣？」結果沒想到一家從2018年就來台的「合點壽司」意外獲得超多老饕推薦。

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一名網友在PTT貼文指出「因為一直聽人家說爭鮮沒那麼好吃，之前吃過藏壽司、壽司郎、HAMA壽司、合點壽司、点爭鮮等等，剛好就看到高鐵站有爭鮮去吃了一下，覺得鮭魚CP值很高，味噌湯有魚肉還不錯，我自己的綜合排名是合點壽司>壽司郎＝点爭鮮>HAMA壽司>藏壽司>爭鮮，想問大家的心目中排名」。

▲「合點壽司」意外成為不少人心目中第一的迴轉壽司。（圖/讀者提供）
▲「合點壽司」意外成為不少人心目中第一的迴轉壽司。（圖/讀者提供）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「終於有人吃過合點了，我心目中迴轉壽司的第一」、「合點壽司最好吃，不過單價也反應在上面，就是貴」、「高雄沒有合點壽司好可惜啊」、「有錢吃合點壽司，沒有錢吃壽司郎」、「合點來台灣也蠻久了，大家都只會吃壽司郎、藏壽司，有機會可以去吃看看合點」、「壽司郎還是我的最愛」、「壽司郎品質是平價最穩定，合點壽司是價格高當中最好吃」。

事實上，網友們所提到的「合點壽司」，在日本也擁有近百家門市，2018年的時候進駐台灣，在內湖打造台灣第一家分店，至今來台已經有5年的時間，由於價格區間比較高，相對壽司郎、藏壽司的40至80元一盤，合點壽司的售價區間大多是40元至188元不等，是比較高檔的迴轉壽司。

▲合點壽司的單價區間為40至188元之間，像這個甜蝦壽司就要價158元，口感非常好而且蝦子也真的非常甜。（圖/合點壽司Google評價）
▲合點壽司的單價區間為40至188元之間，像這個甜蝦壽司就要價158元，口感非常好而且蝦子也真的非常甜。（圖/合點壽司Google評價）
而《NOWnews》記者也曾經實際到「合點壽司京站店」用餐過，雖然單價比壽司郎、藏壽司還要貴，2人用餐大約花費1600元，但是魚肉生鮮品質真的贏過其他迴轉壽司店，在撇除迴轉壽司外，其他熟食類別的選擇也非常多元，同行友人最讚嘆的就是「甜蝦壽司」吃起來明顯比其他迴轉壽司更甜更鮮，雖然價位較高，但畢竟一分錢一分貨，久久犒賞自己一次還是沒問題的。

而根據《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤迴轉壽司店網路聲量當中，「合點壽司」的討論度也有排上第7名的位置，雖然跟其他同業相比，「合點壽司」比較不搞噱頭，也沒有扭蛋可以轉，但是高品質的食材讓不少吃過的老饕都願意再回訪，下次如果吃膩了平價的迴轉壽司店，不如換換口味嚐鮮看看囉！

▲今年聲量最高的迴轉壽司品牌是藏壽司，而点爭鮮也有第六名的討論度。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲今年聲量最高的迴轉壽司品牌是藏壽司，合點壽司則是排名在第七名的位置，不過吃過的老饕評價都不輸前幾名。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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