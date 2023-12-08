風格旅遊節連3天在松菸！啤酒免費喝　100位名人調查最推薦這國

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針對100位風格名人調研報告中發現，疫後大家更願意付出長天數及更高的旅遊費用，對風格名人來說，若想打造一趟符合自己喜好的風格旅遊，較重視知名旅遊景點，及體驗當地傳統活動。有半數的名人傾向安排2週以上的旅遊型態，也發現最愛長天數旅遊的星座為天蠍座、牡羊座及獅子座。預算金額則是高達10～30萬元，甚至有23％願意付出30～50萬元的金額。
另外，有32.8%的風格名人最愛「文化」主題旅遊，包括古文明、節慶祭典、城市建築及美術藝文等，像知名主廚江振誠最想完成的旅遊就是「秘魯馬丘比丘」；作家歐陽靖則想前往墨西哥亡靈節。而在百大名人的「夢想旅遊清單」中，排行第一名的是「南極」，名人代表為歌手閻亦格、三金設計師方序中；第二名則是「冰島藍湖」，名人代表為台灣旅遊業龍頭－雄獅集團董事長王文傑。
即日起至12月10日的「2023風格旅遊節」，除了有集合美式餐車、日式咖啡、韓式甜點等8國美食攤位，活動也精彩不間斷，將由新一代歌姬閻奕格、創作才子馬念先開唱引領「風格音樂體驗」，還有匯集四位重量級文化領路人–舒國治、張大春、小野、李壽全，搭乘復古公車走讀重溫記憶中的老台北；知名高端品牌LUVHOPE則端出「野奢咖啡體驗」，帶來宜蘭、花蓮、九州、雲南獨有的美饌酒藏，並將「鳴日號」的限定活動「Glamping Cafe」帶到松菸木棧道，帶領民眾用味蕾探索世界。
雄獅集團XINMEDIA也於松山文創園區打造方形啤酒吧，鐵道、郵輪、運動、山林旅遊等四大主題攤位也備有免費的限量質感好禮，現場只要完成社群打卡即可領取「藍皮解憂啤酒」乙杯，活動期間正逢棒球亞錦賽開打，12月9日～12月10日只要憑參賽門票至雄獅攤位現場下單，指定行程最高再折1,000元。活動也邀請到台灣知名時尚餐酒館《隱餐飲集團》共同主辦，凡民眾參與週末現場活動，只要拍照打卡就能免費試喝價值300元的隱世調酒。
另外，臺北市觀傳局今（8）日也指出，近日Skyscanner及Expedia公布最新旅遊趨勢數據，臺灣的搜尋漲幅高達2786%，國際旅遊能見度大幅攀升，各國中法國旅客對臺北關注度尤其大幅提升，觀播局也在日前邀法國旅遊業者來臺北踩線，走訪傳統宮廟、觀賞布袋戲、品味夜市小吃，並前往有「天堂路」美稱的新生南路，欣賞各式宗教建築及「2023臺北耶誕愛無限」燈區的絕美燈飾等。
臺北2022年高居「法國旅客搜尋增幅最高城市」第5名，調查中顯示，法國旅客追求「負擔得起的奢華」，希望能以高CP值的價格享受高品質、舒適的旅程；另外，法國旅客特別著重「文化探索」，喜愛體驗旅遊目的地的美食、歷史及大自然健行。 觀傳局表示，全球旅遊復甦，正是臺北市加強吸引歐洲長程旅客的最佳時機；臺北有多元的歷史文化、美食匯聚，更有其他國際城市少有城市與自然兼具的景色，且運用便捷大眾運輸，輕鬆就能從市區抵達山林，契合歐洲旅客市場的旅遊偏好。
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