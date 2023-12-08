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開辦4個月！新青安貸款近2萬戶辦理　要符合哪些條件看這裡

▲根據財政部最新統計，新青安房貸上路後，今年8月至11月底累計協助1萬8893戶無自有住宅家庭購屋，較去年8月至11月成長214.6%。（圖／資料照片）
▲根據財政部最新統計，新青安房貸上路後，今年8月至11月底累計協助1萬8893戶無自有住宅家庭購屋，較去年8月至11月成長214.6%。（圖／資料照片）

記者顏真真／台北報導

財政部青年安心成家購屋優惠貸款自今（112）年8月1日起放寬各項條件包括補貼降息，房貸利率來到市場最低，根據財政部最新統計，今年8月至11月底累計協助1萬8893戶無自有住宅家庭購屋，較去年8月至11月成長214.6%。

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財政部說明，青安貸款以民眾需求為本，符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅」的條件限制者均可申辦。為使政策效益擴及各族群，未設年齡上限；且考量民眾換屋需求，只要名下無自有住宅即可申貸。又因青安貸款未滿40歲貸款戶數約占總戶數75%，以青壯年族群為主，這次延長貸款年限及寬限期協助民眾減輕還本壓力，在兼顧生活品質情況下，及早做好購屋財務規劃。


至於新青安貸款放寬條件有哪些？財部表示，除最高貸款額度新台幣提高至1000萬元，還有貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。另外，公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼至115年7月31日止。

因應近期升息趨勢，青安貸款基準利率自111年3月23日起減收半碼，相關成本由公股銀行自行吸收，並自112年8月1日起至115年7月31日止，由內政部住宅基金額外補貼利息1碼（0.25%），補貼後利率已為市場最低。

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