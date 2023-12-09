不想幫兒子換尿布！高雄爸「繩捆生殖器」 法院駁上訴判刑2年6月
高雄一名莊姓男子，於離婚後獨自照顧3歲兒子，疑似因不想頻換尿布，竟涉嫌拿線繩綑綁兒子生殖器線，經幼兒園老師及時發現，隨即通報市府家防中心，警方與社工等介入，又查出莊男涉嫌持手機打傷兒子手、腳等處，案經高等法院高雄分院審理，依成年人故意對兒童犯傷害等罪，判處莊男徒刑2年6月。
記者林盈君／綜合報導
據了解，莊男過去有毒品、過失傷害等前科，2020年1月起，離婚後獨自照顧3歲兒子，未料莊男疑似不想頻換尿布，竟使用線繩綑綁幼兒生殖器，導致腫脹及瘀傷。同年4月間，幼兒園老師此事之後，立即通報市府家防中心，並由社工介入送醫驗傷，警方也介入偵辦，並查出莊男曾持手機毆打幼兒手腳，又未依規定接受親職教育，因此被依違反兒少法等罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴。
高雄地院一審，依成年人故意對兒童犯傷害等罪，判處莊有期徒刑2年6月，另觸犯傷害罪和違反保護令，各處徒刑4月和3月，併執行刑6月；莊男又上訴，高雄高分院認為原審量刑適度，判決上訴駁回，其中違反保護令部分不得上訴，其餘兩罪尚未定讞。
※【NOWnews 今日新聞
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