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看得到用不到！台壽防癌險附約嚴苛、不利保戶　金管會開罰180萬

▲台灣人壽1年定期防癌險附約衍生理賠爭議，金管會昨（8）日宣布開罰180萬。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣人壽1年定期防癌險附約衍生理賠爭議，金管會昨（8）日宣布開罰180萬。（圖／記者顏真真攝）

記者李琦瑋／台北報導

中信金旗下台灣人壽1年定期防癌健康險附約衍生理賠爭議，不利保戶，金管會昨（8）日宣布，該附加條款規定嚴苛，導致重度癌症患者沒有辦法獲得標靶藥物給付，保戶買了保單「看得到卻用不到」，核有違反保險法相關規定，罰鍰180萬元、2位精算師停簽半年保單。

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台壽1年定期防癌健康險附約為1年期保證續保健康險附約，給付項目包括初期癌症保險金、輕度癌症保險金、重度癌症保險金、癌症標靶治療費用保險金等4項。

金管會保險局裁罰書指出，依一般醫療實務，癌症患者接受標靶藥物治療，通常須經醫師擬訂治療計畫，對患者進行檢查及評估後才會進入療程，不會在診斷確定當日即開始接受治療。

但台壽該保單重度癌症保險金給付條款約定「被保險人經醫院醫師診斷確定初次罹患重度癌症時，附約效力即行終止」，同時又設定「癌症標靶治療費用保險金」是以「開始實際接受標靶治療」為給付條件，換言之，重度癌症的被保險人，無法獲給付癌症標靶治療費用保險金。

因此金管會依據4大理由，開罰台壽180萬元，第一，台壽該商品設計與醫療實務相悖，對保戶顯失公平，導致重度癌症被保險人無獲給付癌症標靶治療費用保險金之可能。

第二，「癌症標靶治療費用保險金」契約條款前經評議中心2021年4月9日認定不合理、不利於消費者權益後，仍未確實檢討商品設計合理性並修正保單條款，卻改採於條款加警語，使公司免除給付義務，顯未落實公平待客。

第三，送審方式錯誤，台壽1年定期防癌健康險附約於2017年開賣，當時走事後備查制，但經壽險公會檢視，此張保單設計應屬於「新型態人身保險商品」，必須事前經金管會核准才能開賣，但台壽卻錯誤走備查制。

第四，該商品送審文件，並未提出癌症標靶治療費用保險金預定危險發生率，有排除標靶藥物治療發生率相關說明，尚難支持其定價符合費率合理性及公平性原則。

金管會強調，商品與醫療實務相悖，對保戶顯失公平，且在經評議決定本商品不利於消費者權益後，未確實檢討商品設計合理性並修正保單條款，卻改採於條款加警語，未實質解決本商品條款設計問題，顯未落實公平待客，違規事實明確，開罰台壽180萬元，並對3名保單簽署人員予計點處分。

根據保險局裁罰書，台壽已在2021年10月1日起於各銷售通路停售此商品。

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