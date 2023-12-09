新北耶誕城演唱會今登場！板橋天氣、降雨率出爐 日夜溫差飆8度
新北板橋耶誕城首場演唱會登場，今（9）日與明天兩日在新北市政府市民廣場戶外開唱，恰好遇上天空作美好時機，天氣穩定，板橋晴時多雲，降雨機率為0％，不過要注意白天高溫約在28度左右，清晨夜間低溫掉在攝氏18度至23度，日夜溫差最多差攝氏8度，別忘適當添加衣物保暖。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署指出，今天（9日）為晴到多雲的天氣，預測平地氣溫約18至28度，清晨氣溫稍低，白天氣溫逐漸回升，日夜溫差大，新北板橋清晨約攝氏18度至19度，體感溫度攝氏20度；正中午溫度預估攝氏27度，體感溫度攝氏31度；到了晚上6點以後，氣溫約攝氏22度、體感溫度攝氏25度。
今天（9日）板橋降雨機率為0%，風向白天西北風，晚上改吹偏東風，整體天氣舒適。日落時間在晚上5點05分，想前往耶誕城拍美照的民眾，選在日落後更好拍出浪漫氛圍。
明（10）日新北耶誕城演唱會第二天，天氣與今日差不多，晴時多雲，氣溫約攝氏20度至29度，早晚溫差大，降雨機率為0％。
新北板橋耶誕城演唱會12月9日卡司將有陳勢安、郭書瑤、閻奕格等，最後的壓軸由玖壹壹、張震嶽Ayal Komod演出。12月10日則有吳思賢、宇宙人、高爾宣等，同樣雙壓軸有李聖傑、周湯豪。新北耶誕城演唱會預計又將吸引眾人造訪，新北市呼籲民眾搭乘大眾運輸前往會場，活動當天周邊也會進行交通管制。演唱會兩日的時間、卡司與交通資訊，為您整理一次看。