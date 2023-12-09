快訊／大樂透頭獎1億元！12／8最新獎號出爐　200萬加碼還有23組

今日必吃／老台北最愛福州乾麵！Google評4.7星　加2物好吃到升天

▲「樺林乾麵」賣的是有「傻瓜乾麵」稱號的福州乾麵，獲得高評價，麵的配用簡單僅有豬油、蔥花，原來是還要另加兩味，味道就會升天。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「樺林乾麵」賣的是有「傻瓜乾麵」稱號的福州乾麵，獲得高評價，麵的配用簡單僅有豬油、蔥花，原來是還要另加兩味，味道就會升天。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到西門捷運站附近小麵店「樺林乾麵」，開業據說已超過半百，更受到台灣美食評選「500盤」連續兩屆入選的肯定。是許多老台北人心中喜愛的福州麵，也是附近東吳學生最愛小吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位在西門町商圈的樺林乾麵，連續兩屆獲美食評選「500盤」入選肯定，且在Google評論網路上有超過1700則評價，得分還高達4.5顆星，除了因為價位便宜，乾麵小碗才40元，獨特的簡單滋味，堪稱是會讓人吃起來涮嘴順口。這裡賣的是有「傻瓜乾麵」之稱的福州乾麵，而為何有此名？由來紛多，像是「只有傻瓜，才會點這麼簡單的一道麵」，也有人說是因為台語的「煮些乾麵」聽起來就像傻瓜乾麵。

▲樺林乾麵的這碗乾麵，配料簡單，僅有豬油、蔥花。（圖／記者葉盛耀攝）
▲樺林乾麵的這碗乾麵，配料簡單，僅有豬油、蔥花。（圖／記者葉盛耀攝）
果真「樺林乾麵」的乾麵一上桌，的確就是一碗素白而簡易的麵條，配料也極簡，底下有著豬油，上面撒蔥花，而這就是道地的福州乾麵，吃的時候其實可以變化多元，因爲一旁還有辣渣、烏醋，都可以再加入添味，整體攪拌均勻後，酸辣噴香的滋味，真的愈吃愈涮嘴，不一會就能碗底朝天。

▲建議可再加入辣渣與烏醋，這碗福州乾麵滋味會變得鹹辣酸香，好味升天。（圖／記者葉盛耀攝）
▲建議可再加入辣渣與烏醋，這碗福州乾麵滋味會變得鹹辣酸香，好味升天。（圖／記者葉盛耀攝）
這碗麵最難得的應該是豬油，做得純粹無雜味，沒有豬腥更無油耗。所以真心建議，上桌時的乾麵就先拌勻一次來吃原味，感受豬油醇香，後再加入辣渣、烏醋，若是覺得要鹹一點，也可加醬油。

店家其實還考量到不習慣吃這麼「素淨」的客人，另提供了麵裡可以再「加干絲」、「加蛋包」等選項。再不然也可點上小菜，每小碟25元，最受歡迎的小魚其實就是炒丁香魚，鹹香夠味。另外，除了乾麵，這裡也有較重口味的炸醬麵，甚至連上頭的炸醬也都可以再加點多一份。

▲佐麵的小菜名為小魚，其實就是鹹香夠味的炒丁香魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲佐麵的小菜名為小魚，其實就是鹹香夠味的炒丁香魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲位在西門商圈的樺林乾麵，陪伴許多了臺北人長大。（圖／記者葉盛耀攝）
▲位在西門商圈的樺林乾麵，陪伴許多了臺北人長大。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊
店名：樺林乾麵
地址：台北市中正區中華路一段91巷15號
電話：02-23316371
公休日：周六、日

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

今日必吃／師大分部「神之臭豆腐」落腳永和！一樣超臭且酥嫩爆汁

今日必吃／訂到卻無故放鳥惹眾怒　因這碗牛肉麵「想吃得等2年」

今日必吃／更勝拿坡里！實測「被披薩耽誤的炸雞店」　皮酥又多汁

今日必吃／獨家開箱「初魚」副牌　268元吃和牛、飲料白飯吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞