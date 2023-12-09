今日必吃／老台北最愛福州乾麵！Google評4.7星 加2物好吃到升天
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到西門捷運站附近小麵店「樺林乾麵」，開業據說已超過半百，更受到台灣美食評選「500盤」連續兩屆入選的肯定。是許多老台北人心中喜愛的福州麵，也是附近東吳學生最愛小吃。
記者葉盛耀/綜合報導
位在西門町商圈的樺林乾麵，連續兩屆獲美食評選「500盤」入選肯定，且在Google評論網路上有超過1700則評價，得分還高達4.5顆星，除了因為價位便宜，乾麵小碗才40元，獨特的簡單滋味，堪稱是會讓人吃起來涮嘴順口。這裡賣的是有「傻瓜乾麵」之稱的福州乾麵，而為何有此名？由來紛多，像是「只有傻瓜，才會點這麼簡單的一道麵」，也有人說是因為台語的「煮些乾麵」聽起來就像傻瓜乾麵。
果真「樺林乾麵」的乾麵一上桌，的確就是一碗素白而簡易的麵條，配料也極簡，底下有著豬油，上面撒蔥花，而這就是道地的福州乾麵，吃的時候其實可以變化多元，因爲一旁還有辣渣、烏醋，都可以再加入添味，整體攪拌均勻後，酸辣噴香的滋味，真的愈吃愈涮嘴，不一會就能碗底朝天。
這碗麵最難得的應該是豬油，做得純粹無雜味，沒有豬腥更無油耗。所以真心建議，上桌時的乾麵就先拌勻一次來吃原味，感受豬油醇香，後再加入辣渣、烏醋，若是覺得要鹹一點，也可加醬油。
店家其實還考量到不習慣吃這麼「素淨」的客人，另提供了麵裡可以再「加干絲」、「加蛋包」等選項。再不然也可點上小菜，每小碟25元，最受歡迎的小魚其實就是炒丁香魚，鹹香夠味。另外，除了乾麵，這裡也有較重口味的炸醬麵，甚至連上頭的炸醬也都可以再加點多一份。
📍店家資訊
店名：樺林乾麵
地址：台北市中正區中華路一段91巷15號
電話：02-23316371
公休日：周六、日
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