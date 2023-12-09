輾轉反側不能入眠怎麼辦？ 吳禾中藥師分享「好睡三招」

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吳禾中藥師分享自己的「好睡三招」，值得參考。其一是，避免盲目跟風，過度使用各種睡眠保健品。吳禾中藥師指出，市場上充斥各式各樣的睡眠保健品，有無功效且不說，最重要的是，不一定適合每一個人，需要考慮個人身體的調節功能，以免心理上過度依賴。
其次是盡量減少壓力，放鬆心情，提供一個好入睡的睡前模式幫助入眠，像是睡前不要激烈運動、不看手機、盡量關閉燈光、準備舒服的寢具等，都是能幫助進入睡眠模式的方法！
吳禾中藥師的第三招，是使用一些科技手段來改善睡眠品質。吳禾中指出，自從科學家發現腦幹會分泌一種化學物質「褪黑激素melatonin」，可以讓睡眠品質更好後，如何讓大腦自行產生更多褪黑激素，就成了改善睡眠的重要課題！吳禾中藥師介紹一款自己在使用的睡眠黑科技商品「翡麗詩丹」睡眠手環，由於能運用獨門的「NFT 自然頻率技術」，透過頻率共振作用，幫助腦部接收自然頻率中的θ 波（4~7HZ），有效增加褪黑激素分泌，讓身體自然放鬆，是一種非藥物、非侵入方式。吳禾中說，它能從根本改善睡眠問題，在美國等國家已被使用。
吳禾中藥師說，現代人生活壓力大，帶來焦慮與疲憊感，深深影響睡眠品質。人一旦長期失眠，不僅會精神耗弱，連帶著身體各項機能也會出現疾病，不容小覷。吳禾中藥師分享自己的好睡三招，從個人睡眠保健出發，採行健康、自然、非侵入方式，除了能有效改善睡眠品質，還能減少長期服用安眠藥，對健康帶來的負面影響。