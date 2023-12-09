快檢查家裡！「9常見家電」別插延長線 溫度恐飆破百度：超危險
冬天氣溫變低，許多人家中都會使用電暖器禦寒，但台電今（9）日在臉書發文提醒，電暖器屬於高功率電器，建議使用專屬插座，別與其他電器共用延長線，否則會有引起火災的危險。另外，內政部也指出，除了電暖器，還有另外8種家電也是屬於高功率電器，在使用上要更注意安全，尤其若共用老舊延長線，恐怕會讓高溫飆破百度，釀成危險意外。
記者賴禹妡／綜合報導
「台電電力粉絲團」臉書粉專今日發文提醒，冬天使用電暖器記得要保持距離，尤其是寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物，最好是與電暖器保持1公尺以上的安全距離。另外，睡覺時切記不要讓電暖器面向床邊棉被，「有些人常會將電暖器放床邊，但卻沒有保持足夠的距離，就很有可能會不小心，讓棉被接觸到電暖器而起火，是非常危險的情況」。
台電表示，電暖器的消耗電功率較大，應使用專用插座，避免與其他電器共用同一個插座組；除此之外，也要適時清潔電暖器，避免灰塵影響散熱，以及棉絮引燃起火；最後，建議選購有商品安全標章的電暖器。
除了電暖器，內政部也曾發文指出，廚房裡的電鍋、烤箱、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗機，以及房間裡的吹風機、熨斗都是常見的高瓦數的常用家電，最簡單的分辨方法，就是這個電器能不能「即時產生熱能」。
內政部強調，家庭火災中最可怕的就是不知道「高功率電器不能使用延長線」，若是使用舊式延長線，沒有過載保護裝置、材質也不耐燃，恐怕會讓延長線默默升溫超過百度，最終引起電線走火。內政部提醒民眾，家裡延長線太舊就要趕快更換，沒有住警器最好也盡快安裝，一定要注意用電安全。