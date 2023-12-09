「武嶺芙莉蓮」0.5度低溫穿短裙！Coser正妹被神出 高顏值引暴動
日本知名動漫《葬送的芙莉蓮》受到許多觀眾喜愛，而近日竟有一名「武嶺芙莉蓮」在7日晚間扮成芙莉蓮的模樣，身穿短裙現身低溫僅0.5度的合歡山武嶺拍照，畫面曝光後引起動漫迷暴動。該名正妹的身分隨後也被神出，原來是知名Coser「銀璃 Silverluri」，她今（9）日也還原當天情景笑喊：「真的超級冷！」
記者賴禹妡／綜合報導
這名「武嶺芙莉蓮」於12月7日晚間6時登上武嶺，根據YouTube頻道「台灣即時影像監視器」畫面中顯示，當時氣溫僅0.5度，風速為每小時10公里，而「武嶺芙莉蓮」穿著短裙頂住低溫擺出各種姿勢，讓同行的攝影師拍下照片。
畫面曝光後，讓PTT網友全驚呼「好猛，respect！」、「超敬業，這季節這時間上去拍」、「她有找到保持溫暖的魔法，不怕」、「旁邊同伴穿超厚，對比強烈XD」。而「武嶺芙莉蓮」的真實身分也被網友神出，原來她是正妹Coser「銀璃 Silverluri」，在社群平台X（前推特）中擁有12.2萬名粉絲。
「銀璃 Silverluri」今日也在臉書曬出隔天清晨拍的「武嶺芙莉蓮」美照，並寫下「還記得晚上真的超級冷，怕錯過日出所以乾脆在車上過夜，可以拍到這麼美的照片真的好感動，請各位期待其他的美照」。