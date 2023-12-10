北一女老師砲轟「108課綱無恥」！台大學生表態了　38%人投票認同

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區桂芝提到，108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」；刪掉處理個人生命挫折最重要範文「柳宗元的《始得西山宴遊記》」；刪掉了范仲淹的《岳陽樓記》，學生從此可能認為「先天下之憂而憂」是一個神話；刪除荀子《勸學》，失去思考學習意義、方法跟步驟；刪掉連橫的《台灣通史序》，學生不知台灣人祖先多重視民族精神、文化香火。
而該說法引起學界兩派說法，不少國文老師、作家都出面否定區桂芝的說法，不過也有許多家長力挺。對此，Dcard「台灣大學版」也發起投票，表示「北一女教師痛批課綱刪古文無恥，台大生怎麼看？」最後共有1814名台大生參與投票，其中38％支持區桂芝，認為「古文是國文教育的重要一環」；23％表態反對，認為「古文是腐儒思想的洗腦教育」；另有39％的人對此事並無想法，「我是理工肥宅還在寫作業」。
不少台大生提到「當你改考卷、報告時，發現大學部同學的文字書寫能力極差，就不得不驚嘆閱讀古文的重要性」、「我不介意要不要讀古文，讀更多不一樣的文學作品有深入得探討我也覺得很好，但刪掉古文然後改放一些不入流的東西進來的話不如不刪」、「古文是要學會欣賞文字的美，能經歷那麼久後去蕪存菁下來的很多都是神作，能夠不被文革破壞不被簡體字破壞而傳承下來的藝術，是很值得珍惜的」。
至於教育部回應「從未廢除禮義廉恥和文言文」之事，作家朱宥勳也指區老師搞不清楚狀況，108課綱從不會「刪掉」某篇文章，只會用推薦15篇選讀，給書商參考。根據《聯合新聞網》報導，區桂芝老師也回應「108課綱從必讀30篇變成15篇，是不是刪了15篇，請問這不叫刪，什麼叫刪？朱宥勳是睜眼說瞎話，課綱從來沒有說刪掉什麼，可是會說這15篇是必讀古文，書商自然就會選擇這些，他們要通過審核，難道不會揣摩上意嗎？」