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喝酒後「牽機車也算酒駕」！車主全傻：根本不知　律師揭判決結果

▲近年來酒駕造成的人員傷亡相信大家都歷歷在目，「酒駕零容忍」的標語深植在台灣人心中。(圖／高市府提供)
▲近年來酒駕造成的人員傷亡相信大家都歷歷在目，「酒駕零容忍」的標語深植在台灣人心中。(圖／高市府提供)

記者張嘉哲/綜合報導

近年來酒駕造成的人員傷亡相信大家都歷歷在目，「酒駕零容忍」的標語深植在台灣人心中，但近日有網友討論，發現喝酒之後就算只是牽動機車也算是酒駕，讓他感到相當傻眼，引發大批用路人也感到非常驚訝。然而根據道路交通安全規則以及過去的審判來看，多數真的都是判罰這屬於酒駕行為，請民眾要特別注意！以免吃上罰單。

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有網友在PTT貼文指出「大震撼！酒後牽機車也算酒駕！在網路上看到一些影片，說酒後你光是牽機車的人都算是酒駕，駕駛的定義，無論你是否發動引擎，使用引擎當作動力，就算你用人力移動就算是駕駛，雖然有少數判例是屬於啟動派，認為要發動才能算是駕駛，但是絕大多數判例都是，牽車就算駕駛行為，而且連牽腳踏車都不行，雖然罰則沒有機車那麼重，但還是要罰錢」。

▲高市警局為遏止酒駕歪風，自今天起於元旦連假期間，將連續三日針對易發生酒後駕車事故地點並以汽車攔查取締為重點，對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締酒駕。（圖／高市警局交通大隊提供）
▲網友最近熱烈討論酒後「牽機車、腳踏車」等也屬於酒駕範圍。（圖／高市警局交通大隊提供）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你是跟我認真.....」、「完全支持這樣的做法啊，誰知道你是不是看到警察停下來牽啊」、「當然要算！誰知道你是不是躲了警察之後繼續騎」、「真假的啊，沒發動也能算是酒駕喔」、「人力本來就是算在酒駕裡好嗎，你瘋癲瘋癲的在路上牽車亂走，難保你不會害人出車禍啊」、「酒鬼品性我才不信全程用牽的，完全合理」。

事實上，律師雷皓明就曾經在9月時就對這件事提出解釋，表示以律師常看到的判決資料來看，其實「不啟動派」的判決還是比較多，因為法院的邏輯是「最大程度保護人民」，因此喝了酒就是聯車都不要碰，因為沒有辦法避免有各種奇葩的車禍案件，因此就算車主是在酒後以人力牽車、引擎未發動，還是會被認定是駕駛，打訴訟也很有可能敗訴。

▲中秋連續假期來臨，高雄市警局自9月8日起至9月11日止啓動爲期４天的「中秋連假防制酒駕專案」，展開取締酒駕大執法。(圖／高市警局交通大隊提供)
▲飲酒過後，如果以「人力」來驅動車輛的話，律師表示，多數判決案例還是會認定是酒駕。(圖／高市警局交通大隊提供)
《NOWnews》也實際到「全國法規資料庫」當中查詢，在道路交通安全規則第120條當中，就也有寫到「慢車駕駛人飲用酒類，吐氣後含的酒精濃度達每公升0.15毫克，就不得駕駛或『推拉』車輛」其實早有明文規定，根據交通部規範，「慢車」包含腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車、三輪以上慢車等。至於處罰的金額，汽機車駕駛人可處1.5萬至9萬元罰鍰，慢車駕駛人則處1200至2400元罰鍰，民眾不可不注意！

▲根據道路交通法規120條規定，當駕駛人飲酒後，就不得駕駛或者「推拉車輛」，否則都是屬於酒駕的範圍。（圖/全國法規智庫）
▲根據道路交通安全規則第120條規定，當駕駛人飲酒後，就不得駕駛或者「推拉車輛」，否則都是屬於酒駕的範圍。（圖/全國法資料庫）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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