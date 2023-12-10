喝酒後「牽機車也算酒駕」！車主全傻：根本不知　律師揭判決結果

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你是跟我認真.....」、「完全支持這樣的做法啊，誰知道你是不是看到警察停下來牽啊」、「當然要算！誰知道你是不是躲了警察之後繼續騎」、「真假的啊，沒發動也能算是酒駕喔」、「人力本來就是算在酒駕裡好嗎，你瘋癲瘋癲的在路上牽車亂走，難保你不會害人出車禍啊」、「酒鬼品性我才不信全程用牽的，完全合理」。
事實上，律師雷皓明就曾經在9月時就對這件事提出解釋，表示以律師常看到的判決資料來看，其實「不啟動派」的判決還是比較多，因為法院的邏輯是「最大程度保護人民」，因此喝了酒就是聯車都不要碰，因為沒有辦法避免有各種奇葩的車禍案件，因此就算車主是在酒後以人力牽車、引擎未發動，還是會被認定是駕駛，打訴訟也很有可能敗訴。
《NOWnews》也實際到「全國法規資料庫」當中查詢，在道路交通安全規則第120條當中，就也有寫到「慢車駕駛人飲用酒類，吐氣後含的酒精濃度達每公升0.15毫克，就不得駕駛或『推拉』車輛」其實早有明文規定，根據交通部規範，「慢車」包含腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車、三輪以上慢車等。至於處罰的金額，汽機車駕駛人可處1.5萬至9萬元罰鍰，慢車駕駛人則處1200至2400元罰鍰，民眾不可不注意！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！