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寶可夢中心「皮卡丘特典卡」瘋搶！他狂收1張450元　聰明用途曝光

▲台灣首家「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」日前正式開幕，結果開幕當天就吸引不少人夜排，為了就是這張台北皮卡丘限量特典卡。（圖／記者周淑萍攝）
▲台灣首家「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」日前正式開幕，結果開幕當天就吸引不少人夜排，為了就是這張台北皮卡丘限量特典卡。（圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣首家「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」日前正式開幕，結果開幕當天就吸引不少人夜排，甚至爆發阿嬤團代排的爭議，不少人為的就是要買到開幕限定的台北皮卡丘悠遊卡及特典卡，而近日不少人在網路上加價收購這些物品，引起廣大迴響，沒想到有內行寶可夢迷馬上知道其用意，直言「實在很聰明」。

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根據「寶可夢台灣」臉書粉專說明，如果只要在寶可夢中心開幕之後，到店消費的玩家們，都可以獲得紀念特典卡「台北的皮卡丘」，不過數量有限，發完為止；另外也在開幕時同步販售「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」，一張售價100塊，同樣是數量有限。

▲台北開幕限定最親民實用的紀念商品「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北開幕限定最親民實用的紀念商品「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」，每張只要價100元。（圖／記者葉政勳攝）
沒想到在台北「寶可夢中心」開幕之後，最近在臉書相關上團，有大批人貼文要加價收購，以紀念特典卡「台北的皮卡丘」來看，價格方面從250元至500元都有人收，甚至有人要以450元價格，一口氣收200張至300張；另外「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」則是有人開出2倍價錢收購，要收50張，強調「價格好談」。

貼文曝光後，不少內行寶可夢迷馬上識破其原因「應該是要賣到國外的，國外寶可迷也想收藏啊」、「從國外飛來台灣買根本不划算，不如直接網路代購，代購一張至少1000元起跳，還是比飛來台灣買省很多成本」、「特典卡國外行情絕對破千，真的是很聰明的商人」、「難怪有阿嬤代排團，就是有人要掃購賣給國外寶可夢玩家啊，畢竟是限定款，發完賣完就沒了」。

▲寶可夢中心開幕推出活動，只要到店消費就可以獲得這款「台北皮卡丘」特典卡，有人在網路上抬價瘋收。（圖/台北寶可夢卡牌交易所）
▲寶可夢中心開幕推出活動，只要到店消費就可以獲得這款「台北皮卡丘」特典卡，有人在網路上抬價瘋收。（圖/台北寶可夢卡牌交易站）
事實上，「台北寶可夢中心」日前開幕後吸引喜多資深寶可夢迷前往朝聖，雖然紀念特典卡「台北的皮卡丘」數量有限，不過有客人也直擊，現場備貨量相當充足，只要在近幾日去消費應該都還拿得到，消息曝光之後，也讓在開幕第一天搶到的「黃牛們吃鱉」，開幕第一天本來有黃牛售價特典卡「台北的皮卡丘」2000元起跳，社團現在直接跳水價變成100元至250元，讓不少寶可夢迷都笑稱「官方貨量充足，黃牛踢到鐵板好開心」。

▲寶可夢迷直擊官方備貨量充足，結果造成黃牛第一天搶到的「台北皮卡丘」特典卡價格跳水，讓不少人感到非常開心。（圖/寶可夢買賣交易社）
▲寶可夢迷直擊官方備貨量充足，結果造成黃牛第一天搶到的「台北皮卡丘」特典卡價格跳水，讓不少人感到非常開心。（圖/寶可夢買賣交易社）
🟡台北寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」景點資訊

地點：新光三越台北信義新天地A11館3F（台北市松壽路11號 3F）
營業時間：週日～週四11:00-21:30、週五～週六11:00-22:00

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