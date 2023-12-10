台灣最強評價博物館公開！冠軍打敗故宮　遊客玩過後悔：錯過23年

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仔細看「海洋生物博物館」的Google評價當中，遊客近乎一面倒都給出5顆星評價「超適合帶小孩來，也很適合學校團體出遊選擇，下次一定要帶外國朋友來」、「住北部因為距離太遠才一直沒來過，但真的太令人驚艷了，生物種類多、解說詳細，超級推薦的」、「好適合全家出遊的好地方，又有很多海底生物可以認識，夏天有水池可以玩水超推」、「海洋生物種類超多，票價也非常便宜」、「長這麼大第一次來真的很驚艷，絕對能夠讓你們玩上半天甚至更長的時間」。
事實上，國立海洋生物博物館是在2000年2月25日開放，位於屏東縣車城鄉，其特色是以「水」的精神與特性為主，館內一共規劃三大主題展示館，包括「台灣水域」、「珊瑚王國」以及「世界水域」，最特別的就是以淺海至深海方式介紹各式珊瑚的「珊瑚王國館」，擁有長達84公尺的海底睡到區，讓民眾不用潛水就能夠像置身海底那樣來欣賞珊瑚之美。
但由於海生館位於屏東，不少居住在中北部的民眾認為太遠至今都沒去過，下回如果想到南部遊玩的話，不妨也可以到此參觀看看，也能體驗夜宿海生館的兩天一夜行程，與企鵝、海底生物共眠的機會也是相當新鮮的。
至於以「翠玉白菜」聞名的「故宮博物院」其實表現也不遜色，在Google評價以4.5顆星排名第二，相比許多觀光化的博物館來說，故宮保有許多世界珍貴的遺產文物，至今還是有不少外國人來台都會指定前往，在今年前9月的訪客人數當中，南部院區加上北部院區，累積造訪人次約157萬餘人，排名全台博物館第六名。
不過值得注意的是，「翠玉白菜」的展示地點不見得都在故宮，都是跟隨展期有所變動，有時候在北院展出，有時候則在南院，根據故宮博物館官網說明，在12月16日時，「翠玉白菜」將移至臺南市美術館「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展展出，一路展出到113年3月10日唷！民眾想朝聖可別跑錯地方！