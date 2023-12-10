迴轉壽司「吃這盤CP值最低」！老饕全認同：有錢人才拿 業者認了
日本壽司深受許多台灣人喜愛，近幾年有不少知名迴轉壽司都紛紛進駐台灣，像是壽司郎、藏壽司、合點壽司等等，當然本土的爭鮮也是主打比其他家便宜的價格優勢，在這塊市場佔有一席之地。不過，就有網友討論「去迴轉壽司吃哪盤最不划算」，貼文引起廣大迴響，不少人點名「玉米壽司」以及「玉子燒壽司」，表示因為成本最低，以售價都相等的情況，是最不划算的單品。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在PTT貼文指出「現在迴轉壽司大家都很愛吃，壽司的種類也有分成花壽司、軍艦壽司、豆皮壽司這些，有些還有賣小菜，像是毛豆、玉米筍等等，想問看看大家，有沒有覺得哪一些品項是混在迴轉壽司店裡頭，結果還是跟其他壽司賣一樣價格，但是CP值非常不高的？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我每次看我朋友吃玉子燒都會三條線」、「玉米軍艦壽司真的成本不到10元吧」、「要吃玉米軍艦壽司，我不如吃玉米蛋餅」、「玉米跟玉子燒真的是有錢人在吃的」、「玉子燒真的就是只有蛋，爭鮮賣30就算了，其他家都是40」、「玉米壽司跟玉子燒，一盤40真的吃不下去」。
綜合網友意見，多數人認為「玉子燒壽司」以及「玉米軍艦壽司」是迴轉壽司店CP值相對較低的食物，因為其成本較為便宜，但也有人突破盲點表示「就算是吃生魚片，售價都不可能凌駕在成本之上，所以店家一定還是有賺，只是賺多賺少的問題」。
根據《三立新聞網》曾經報導，有迴轉壽司業者也曾經出面表示，在成本低的壽司部分，包括了豆皮壽司、玉米壽司、玉子燒壽司以及各式沙拉壽司，成本價大約落在16元至20元不等，但是在同等售價品項當中，也有像是鰻魚、赤蝦、鮪魚中腹鮭、鮭魚等等，一盤成本就超過24元，是迴轉壽司一個均價的經營模式，其中關鍵就是「不會因為客人太多把你吃垮，而是會因為沒有客人來而倒掉」。