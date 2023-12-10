禮讓行人遭開「2萬4千天價罰單」！離譜原因曝光　車主傻眼申訴了

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而從發出的罰單上可以看見，事件發生在11月3日晚間7點06分，該位車主行經台北市合江街時，被民眾檢舉「非遇突發狀況，在車道中任意暫停」，違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款，因此遭警方開罰2萬4000元，以普通違規罰鍰來說，這數目堪稱天價。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果是被開這個直接申訴就對了，沒那麼容易成立，一般來說不可能開到一半突然停車」、「我也曾經在無斑馬線的地方禮讓行人，結果被後面的車狂按喇叭....不然是要直接衝過去是不是」、「真的有夠離譜....這個如果成立，我看你行人以後誰要讓你」、「一定要申訴！檢舉人也是吃飽太閒....」。
事實上，在斑馬線上看到有行人，汽機車應該要禮讓這點大家都知悉，但是如果是行人闖紅燈或者是沒按照規定走在斑馬線上，汽機車駕駛是否應該禮讓？過去有相關案例，如果行人闖紅燈一般還是「要禮讓」，行人違規則是會另行告發裁罰；而如果行人沒走在班馬路上，車輛還是保持3公尺以上距離，當事故發生時，行人還是有可能被認定為穿越車道而承擔責任，即使駕駛沒有肇責，也有可能因未注意路況而涉及其他罪責。
而對於該次案件，根據《Ettoday》報導，開出罰單的中山警分局建國派出所表示，經過查核，11月接獲民眾檢舉影像後，初判違規道路交通管理條例開罰2萬4千元，但經過車主提出申覆後，今（10）日上午車主前來警局，經車主與受理告發蒐證影像的交通組、製單告發的派出所警員會勘路口影像後，發現該車煞停確實為了禮讓行人，並非無端驟然煞停，因此撤銷該張罰單。