Gogoro 正式回應！受電池異常影響車主「當月資費全免」

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針對電池異常的相關問題，Gogoro 提到「為了避免異常電池影響用戶，透過 Gogoro Network 能源網路自主監控，發生異常的電池將會被鎖定保留在電池交換站、不再提供交換，官方團隊已經主動對異常電池進行檢測維護以及處理，避免未來發生類似問題」。
另外，官方也加速每天投入全新電池，確保能源網路的供需穩定，滿足用戶需求；擴增 24 小時客服團隊人力與服務量能，盡力縮短用戶進線的等待時間，如遇到電池異常問題，歡迎車主撥打客服中心 0800-365-996、0809-096-996，官方將提供免費道路救援，全力為用戶排除障礙。
針對近日電池異常的補償方案，Gogoro Network 除了積極取回異常電池、檢測維護電池外，對全體用戶祭出 2 個月電池資費帳單均為 9 折，分別在 2024 年 1 月及 2 月的出帳帳單直接折扣；另外如果是 2023 年 12 月至 2024 年 1 月底有換到異常電池的用戶，該月當期電池資費帳單全額減免，以上 2 種補償措施將擇優進行，系統將自動完成帳單折扣或全額減免，車主無需額外聯繫客服人員，惟上述提供折扣或減免不包含違約金。
Gogoro 官方也感謝選擇自家品牌的廣大用戶，強調「我們將盡一切努力解決問題，持續進步，帶來更好的品質與服務，因為有廣大用戶的支持與信任，我們才能一步步成長，對於用戶造成的困擾與不便，我們再次向車主致歉」。