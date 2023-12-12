迴轉壽司日本人最愛「這間」！霸佔冠軍12年沒對手　台灣人有眼光

Gogoro 正式回應！受電池異常影響車主「當月資費全免」

▲Gogoro 目前在台灣市佔率高達7成5，騎乘滑順感加上多元車款，深受車主喜愛。（圖／Gogoro 提供）
▲Gogoro 目前在台灣市佔率高達7成5，騎乘滑順感加上多元車款，深受車主喜愛。（圖／Gogoro 提供）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，不少人都會將燃油機車換成電動機車，以台灣來說，發展最早的就是 Gogoro，目前在台灣市佔率高達 7 成 5，騎乘起來的滑順感，加上多元車款和造型，深受許多車主的喜愛。因應近期出現一些電池異常的問題，Gogoro 官方相當重視車主的騎乘體驗跟安全問題，近期積極協助聯繫車主，協助排除狀況，並於11日正式向車主做出回應，同步提出補償方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Gogoro 重視車主騎乘體驗跟安全問題，正式向車主做出回應、提出補償方案。（圖／Gogoro 提供）
▲Gogoro 重視車主騎乘體驗跟安全問題，正式向車主做出回應、提出補償方案。（圖／Gogoro 提供）
Gogoro 表示，提供穩定的電池交換服務與安全的騎乘體驗，是我們對消費者最重要的承諾，近期少部分電池發生異常狀況，Gogoro Network 在此致上最深的歉意，我們非常重視任何影響用戶騎乘安全的事件，也希望全體用戶了解我們的處理方式與補償措施。

針對電池異常的相關問題，Gogoro 提到「為了避免異常電池影響用戶，透過 Gogoro Network 能源網路自主監控，發生異常的電池將會被鎖定保留在電池交換站、不再提供交換，官方團隊已經主動對異常電池進行檢測維護以及處理，避免未來發生類似問題」。
 

▲Gogoro 已主動對電池進行必要檢測，並且加速每天投入全新電池，確保能源網路的供需穩定。（圖／Gogoro提供）
▲Gogoro 已主動對電池進行必要檢測。（圖／Gogoro提供）
另外，官方也加速每天投入全新電池，確保能源網路的供需穩定，滿足用戶需求；擴增 24 小時客服團隊人力與服務量能，盡力縮短用戶進線的等待時間，如遇到電池異常問題，歡迎車主撥打客服中心 0800-365-996、0809-096-996，官方將提供免費道路救援，全力為用戶排除障礙。

針對近日電池異常的補償方案，Gogoro Network 除了積極取回異常電池、檢測維護電池外，對全體用戶祭出 2 個月電池資費帳單均為 9 折，分別在 2024 年 1 月及 2 月的出帳帳單直接折扣；另外如果是 2023 年 12 月至 2024 年 1 月底有換到異常電池的用戶，該月當期電池資費帳單全額減免，以上 2 種補償措施將擇優進行，系統將自動完成帳單折扣或全額減免，車主無需額外聯繫客服人員，惟上述提供折扣或減免不包含違約金。

▲受到異常電池影響的用戶，12 月當期的電池資費帳單全額減免。（圖／Gogoro 提供）
▲有換到異常電池的用戶，2023 年 12 月或 2024 年 1 月該月當期電池資費帳單全額減免。（圖／Gogoro 提供）
Gogoro 官方也感謝選擇自家品牌的廣大用戶，強調「我們將盡一切努力解決問題，持續進步，帶來更好的品質與服務，因為有廣大用戶的支持與信任，我們才能一步步成長，對於用戶造成的困擾與不便，我們再次向車主致歉」。

阿伯騎Gogoro沒電了！充電站「拔出中獎電池」　車主愣：人品爆發

Gogoro儀表「謎樣1燈號」亮起！攸關行車安全　車主認：冬天常見

買Gogoro「冬天優勢」出現了！早上出門最明顯　車行老闆揭原因

Gogoro不完美路上仍一堆！機車族揭「最大優勢」：油車輸三條街

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞