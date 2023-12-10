歐美白領點出台灣「歧視問題」　參加移工遊行、呼籲廢除私人仲介

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另外有多名來自美國或歐洲的遊行參與者，紛紛拿出相機紀錄所見所聞。一名力挺移工權益的外籍白領女性也頭戴「標語頭巾」，身穿「標語外衣」，跟印尼籍移工站在一起高呼口號。同時，也有面帶好奇的外籍學生，向主辦單位詢問事情緣由。台灣對於移工的低薪剝削和非法仲介亂象，早已引起歐美社會的關注。
有一名來自歐洲的33歲男性參與者表示，認識的台灣朋友常常會說：「台灣沒有歧視」，但實際上部份台灣人對他的東南亞面孔的朋友們都不太友善，無論這些東南亞人來台灣的身份是學生、外籍配偶或移工，部份台灣人看待他們的態度和眼神都不甚友善，然而卻對來自歐美的外國人十分熱情。他希望無論是台灣或其他國家，都能平等地對待每個人，無關乎種族、膚色和職業。
台灣移工聯盟表示，從2019年「廢除／不廢除移工仲介制度」討論會後，各方也提出過一些反對廢仲介的看法，例如「仲介制度可以改善，不用廢除」、「資訊流通透明，移工能辨別好仲介，壞仲介自然被市場淘汰」、「移工仲介如同房屋仲介、旅遊仲介，是市場機制」、「NGO可以成立非營利就業服務機構」、「政府有多元聘僱管道讓大家自由選擇」。
但五年過去，仲介制度沒有改善；壞仲介沒有被市場淘汰，反而日益壯大；市場機制讓好仲介更加難以生存；多元聘僱管道只是勞動部的遮羞布；非營利仲介更成為政府推卸責任的藉口。五年過去，不但移工的處境沒有改變；反之，台灣移工聯盟認為目前的現況是：政府選擇性失能，仲介依然壟斷，違法收費變本加厲，仲介鬼故事亂象叢生，移工處境每況愈下。
台灣移工聯盟不滿地指出，勞動部面對私人仲介制度壟斷就業市場的質疑，總是以「有直聘中心」「有多元就業管道」作為多年不變的官方回應。實際上，目前的「直接聘僱中心」完全無法協助移工從母國到台灣的「任何程序」，因為目前的「直聘中心」只能協助「國內直聘」，並無法解決私人仲介壟斷的問題。就算只以「國內聘僱」來說，直聘中心並未整合直聘所需之各機關申辦文件及程序，導致直聘雇主仍必須自己去完成移民署、健保局、勞工局通報等程序。私人仲介讓雇主能以低成本引進移工，而直聘中心流程的繁瑣，導致雇主使用直聘的意願低落。
雖然，直聘中心是少數表格、臨櫃、電話諮詢都有雙語服務，且有聘僱雙語人員的公立機關，但私人仲介制度的存在及壟斷，最終導致直聘中心的功能只剩下「代收勞發署文件」，更成為勞動部「假多元、真卸責」的遮羞布。