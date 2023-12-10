薪資成主要誘因！數千名哈薩克移工赴韓國　非法移工：待遇較好

歐美白領點出台灣「歧視問題」　參加移工遊行、呼籲廢除私人仲介

▲兩年一度的移工遊行在今（10）日舉辦，除了來自各方的移工朋友響應，也加入眾多西方面孔，以及許多台灣人參與，甚至有韓國人遠道而來參加。（圖／記者攝於2023.12.10）
▲兩年一度的移工遊行在今（10）日舉辦，除了來自各方的移工朋友響應，也加入眾多西方面孔，以及許多台灣人參與，甚至有韓國人遠道而來參加。（圖／記者攝於2023.12.10）

記者賴正琳／台北報導

今（10）日台灣移工聯盟（Migrant Empowerment Network in Taiwan）舉辦兩年一度的移工大遊行，今年遊行主標題為：「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」訴求政府承擔起跨國聘僱的責任，廢除私人仲介制度。今年遊行規模特別盛大，除了來自各方的移工朋友響應，也加入眾多西方面孔，以及許多台灣人參與，甚至有韓國人遠道而來參加，遊行隊伍從「勞動部直接聘僱聯合服務中心」作為起點，一路步行至終點勞動部。

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一名來自美國的中年女性參與者久居台灣多年，她認為支持移工改善處境，其實也是改善台灣的低薪現狀。「有部份民眾可能誤解引入移工會壓縮本國勞工的權利，但事實上移工做的工作通常是本國人完全不想做的，國家往往需要移工朋友們的辛苦付出。再者，改善基層移工的低薪權益，讓資方調薪或是廢除私人仲介，反而有利於本國白領或藍領勞工的薪資環境改善。」

▲有面帶好奇的外籍學生，向主辦單位詢問事情緣由。（圖／記者攝於2023.12.10）
▲有面帶好奇的外籍學生，向主辦單位詢問事情緣由。（圖／記者攝於2023.12.10）
另外有多名來自美國或歐洲的遊行參與者，紛紛拿出相機紀錄所見所聞。一名力挺移工權益的外籍白領女性也頭戴「標語頭巾」，身穿「標語外衣」，跟印尼籍移工站在一起高呼口號。同時，也有面帶好奇的外籍學生，向主辦單位詢問事情緣由。台灣對於移工的低薪剝削和非法仲介亂象，早已引起歐美社會的關注。

有一名來自歐洲的33歲男性參與者表示，認識的台灣朋友常常會說：「台灣沒有歧視」，但實際上部份台灣人對他的東南亞面孔的朋友們都不太友善，無論這些東南亞人來台灣的身份是學生、外籍配偶或移工，部份台灣人看待他們的態度和眼神都不甚友善，然而卻對來自歐美的外國人十分熱情。他希望無論是台灣或其他國家，都能平等地對待每個人，無關乎種族、膚色和職業。

▲台灣移工聯盟製作大型人偶道具象徵「政府裝睡三十年」，並抨擊移工直聘中心「大而無用」。（圖／記者攝於2023.12.10）
▲台灣移工聯盟製作大型人偶道具象徵「政府裝睡三十年」，並抨擊移工直聘中心「大而無用」。（圖／記者攝於2023.12.10）
台灣移工聯盟表示，從2019年「廢除／不廢除移工仲介制度」討論會後，各方也提出過一些反對廢仲介的看法，例如「仲介制度可以改善，不用廢除」、「資訊流通透明，移工能辨別好仲介，壞仲介自然被市場淘汰」、「移工仲介如同房屋仲介、旅遊仲介，是市場機制」、「NGO可以成立非營利就業服務機構」、「政府有多元聘僱管道讓大家自由選擇」。

但五年過去，仲介制度沒有改善；壞仲介沒有被市場淘汰，反而日益壯大；市場機制讓好仲介更加難以生存；多元聘僱管道只是勞動部的遮羞布；非營利仲介更成為政府推卸責任的藉口。五年過去，不但移工的處境沒有改變；反之，台灣移工聯盟認為目前的現況是：政府選擇性失能，仲介依然壟斷，違法收費變本加厲，仲介鬼故事亂象叢生，移工處境每況愈下。

▲今年遊行主標題為：「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」，匯集眾多民團參與。（圖／記者攝於2023.12.10）
▲今年遊行主標題為：「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」，匯集眾多民團參與。（圖／記者攝於2023.12.10）
台灣移工聯盟不滿地指出，勞動部面對私人仲介制度壟斷就業市場的質疑，總是以「有直聘中心」「有多元就業管道」作為多年不變的官方回應。實際上，目前的「直接聘僱中心」完全無法協助移工從母國到台灣的「任何程序」，因為目前的「直聘中心」只能協助「國內直聘」，並無法解決私人仲介壟斷的問題。就算只以「國內聘僱」來說，直聘中心並未整合直聘所需之各機關申辦文件及程序，導致直聘雇主仍必須自己去完成移民署、健保局、勞工局通報等程序。私人仲介讓雇主能以低成本引進移工，而直聘中心流程的繁瑣，導致雇主使用直聘的意願低落。

雖然，直聘中心是少數表格、臨櫃、電話諮詢都有雙語服務，且有聘僱雙語人員的公立機關，但私人仲介制度的存在及壟斷，最終導致直聘中心的功能只剩下「代收勞發署文件」，更成為勞動部「假多元、真卸責」的遮羞布。


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