橘色惡魔二度來台讚爆！「7年前金獎影片」曝光　1500萬人瘋朝聖

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然而有網友看完現場的表演之後，又翻出橘色惡魔在2015年參加全日本吹奏樂聯盟主辦的「全日本行進管樂大賽」，當年的他們奪下了金獎，該影片更是突破1500萬的高點閱，雖然在當時還在校的成員已經畢業，但看到現在的橘色惡魔團隊來國慶的演出，顯見京都橘高校吹奏部的傳承，仍然可以說是做到相當完美。
影片當中他們不僅展現最擅長的花式走位以及邊跳舞邊吹奏的伎倆外，還有超浮誇的「跳躍式漸層換位」，讓在場的觀眾都驚呼連連，最後以完美V型隊伍搭配經典踢腿舞步，完美劃下表演句點，最終成功奪下金獎，不少看完高雄演出的民眾紛紛朝聖影片「看完現場再看影片還是很震撼，真的太厲害了」、「這個訓練到底要多扎實才可以做到這樣」、「真的辛苦這些小孩了，實力一流頂尖的表演」。
事實上，橘色惡魔除了在2015年獲得金獎之外，還在2008年、2009年以及2021年，一共四次獲得全國行進管樂大賽金獎，由於成績相當優異，其實橘色惡魔每年的行程幾乎都是滿檔，從三月開始要進行櫻花節巡演、各式博覽會、音樂會演出；9月則是進行行進管樂比賽，隨後一路到年底的定期演奏會，只能說成員們各個都是下了許多苦工，並一路將其傳承給學弟妹，才有今天大家看到的「橘色惡魔」！
而這次橘色惡魔二度訪台，除了10日在高雄進行首場演出之外，今（11）日早上9點在高雄承億酒店快閃演出，接著北上，12日早上8點45分在新北富士大飯店快閃演出後，中午11點參加北一女校慶，晚間6點半則在西門，並於14日晚間於國家音樂廳舉辦售票音樂會，想一睹橘色惡魔風采的民眾，不要錯過他們最後的行程哦！