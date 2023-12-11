古老級「寶可夢樂園」曝！僅開幕3個月就關 現況是台灣第3遊樂園
台灣「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」在8日於新光三越台北信義新天地A11盛大開幕，吸引不少資深的寶可夢迷到場朝聖，未來肯定會成為信義區一個觀光新地標。然而其實這間寶可夢中心其實不是台灣第一個與寶可夢相關的地標，過去台灣其實曾經有一座「神奇寶貝樂園」，但只可惜當年只營運了3個月就關閉，很多人根本不知道有這回事。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「颱風大肆虐」最近上傳了許多張照片，表示2006年台北士林區曾經有一座「神奇寶貝樂園」，地址就在現今的「台北兒童新樂園」，但是因為該遊樂園僅營業3個月就關閉，加上當時網路也不是非常的發達普及，因此很多人根本都不知道有這個樂園的存在。
而根據「皮卡丘台灣道館」介紹，005年日本開幕的寶可夢樂園（PokéPARK）引來400多萬人次朝聖，後來在2006年，寶可夢樂園首度在日本以外的地區開設，就是選在了台北士林區。有網友還翻出當年這座神秘的「寶可夢樂園」的開幕廣告影片，園區內有許多大家熟悉的寶可夢遊樂設施，像是皮卡丘旋轉遊樂設施等等，看起來非常的可愛又好玩。
也有PTT網友曾經發文表示「小時候有去玩過一次，但是都忘記設施好不好玩、食物好不好吃，後來想起搜尋了一下才想到，當初這個樂園營運了三個月就收掉了，網路上應該有很多當年去過的人留下的網誌，有興趣回憶的人都可以去搜尋看看」。
貼文曝光後，也引起不少人感到新奇「哇！還留著照片真的是很珍貴耶，真的沒去玩過」、「長那麼大第一次知道有這個樂園」、「才開三個月應該是期間限定，完全不知道有這件事」、「以現在寶可夢的IP熱度來說再看一間絕對有賺頭，真是可惜了」、「當時年紀太小家長不給去，到現在都很後悔沒去成」。
而至於過去的「神奇寶貝樂園」現址是哪裡？據了解就是現在的「兒童新樂園」，該樂園自開幕之後，成為士林區的一大觀光景點，根據觀光署統計，前9月累積造訪人次有153萬餘人，是目前全台灣排名第三的熱門遊樂園景點，雖然相對劍湖山、六福村等老字號的遊樂園開發的晚，但卻已經擄獲許多大小朋友的心！