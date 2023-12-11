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楊丞琳失言連連！昔脫口「抗戰8年而已」　惹怒14億人遭霸凌

▲楊丞琳在鄭州演唱會說「河南人愛騙人」被罵翻，過去失言「對日抗戰8年而已」言論也被挖出。（圖／資料照）
▲楊丞琳在鄭州演唱會說「河南人愛騙人」被罵翻，過去失言「對日抗戰8年而已」言論也被挖出。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

楊丞琳又爆失言風波！她9日在河南鄭州演唱會上開玩笑說：「河南人愛騙人！」儘管事後火速在微博發文，表示「為無禮的玩笑道歉」卻仍無法止血，官方宣布要介入調查，河南網友也公開抵制她。其實楊丞琳出道以來，由於說話直率大膽，經常無預警踩到地雷，尤其是她昔日脫口「對日抗戰8年而已喔」，惹怒中國14億小粉紅，如今事隔20年，再度因失言被推上火線，風波恐難短時間平息。

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▲楊丞琳2003年參加《我猜我猜我猜猜》，脫口說出中國對日抗戰「才8年而已」。（翻攝《自每日頭條》）
▲楊丞琳2003年參加《我猜我猜我猜猜》，脫口說出中國對日抗戰「才8年而已」。（翻攝《自每日頭條》）
楊丞琳2003年主持《我猜我猜我猜猜猜》時，吳宗憲突襲問答，提問楊丞琳知道抗日戰爭打了多少年嗎？她卻遲遲回答不出來，憲哥解答是8年，想不到楊丞琳竟脫口而出「8年而已喔」，讓憲哥氣得要飛踢她，楊丞琳趕緊打圓場，謙稱「你知道我為什麽要去演戲了吧！因為我書讀得少」，台灣觀眾並未太過在意。

▲楊丞琳近日登上浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，透露在台灣吃海鮮是奢侈的。（圖/中國浙江衛視官方頻道YouTube）
▲楊丞琳近日登上浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，透露在台灣吃海鮮是奢侈的。（圖/中國浙江衛視官方頻道YouTube）
不過此影片傳回中國，遭到網友強烈抨擊，質疑她不愛國，楊丞琳雖未被明令封殺，卻遭到輿論的冷暴力對待，參加頒獎典禮時，記者們故意不向她提問，表演時觀眾投以噓聲要她下台，她只能硬ㄍㄧㄥ著表演完，回到飯店才敢難過大哭，她一度關掉微博評論，阻隔負面評論。

▲楊丞琳曾在微博透露遭受15年霸凌。（圖／楊丞琳微博）
▲楊丞琳曾在微博透露遭受15年霸凌。（圖／楊丞琳微博）
而她的一言一行也受到網友放大鏡檢視，甚至被質疑整容，粉絲出面幫忙說話，楊丞琳在微博發文道謝，「我完全不會在意任何莫須有的評論，你們不用擔心！網絡霸凌承受了逾15年，真的不差這一次。我的心被溫暖和正面的力量包圍著，感謝都來不及了，哪來的時間在意不重要的人事物呢」，表達滿滿的正能量。

但楊丞琳不只惹怒中國網友，台灣網友也曾對她不滿，她與李榮浩婚後事業重心轉移到大陸，去年在浙江衛視節目《還有詩和遠方》擔任常駐嘉賓，卻表示「我在台北長大，但我是廣東人」，透露自己在台灣沒吃過什麼海鮮，「早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，讓愛吃海鮮的台灣網友一陣譁然，拚命找出她吃海鮮的證據打臉。儘管楊丞琳失言連連，還被網友狠虧跳舞表情很猙獰，不過長期累積的主持、歌唱實力依舊沒話說，6月在台北小巨蛋連開2場演唱會都座無虛席。

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