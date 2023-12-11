台灣最強評價博物館不是故宮！「冠軍逼近滿級星」　遊客錯過23年

台灣最強國家公園不是太魯閣！冠軍436萬人朝聖　遊客四季都愛去

▲花蓮太魯閣國家公園周邊有許多鬼斧神工的大自然美景，像是九曲洞就是不少人會朝聖的地點之一。（圖/太魯閣國家公園官網）
▲花蓮太魯閣國家公園周邊有許多鬼斧神工的大自然美景，像是九曲洞就是不少人會朝聖的地點之一。（圖/太魯閣國家公園官網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣旅遊景點相當多元，每個縣市因應不同的地形跟歷史文化，孕育出許多有特色的景點，以台灣來說，旅遊景點除了大家愛去的古蹟文物、博物館、主題遊樂園、森林遊樂園之外，還有可以接觸大自然的國家公園系列，然而提到國家公園，相信不少人都會想到「太魯閣國家公園」，可以說是花蓮必訪的景點之一，但是根據觀光署最新統計，太魯閣國家公園並不是台灣國家公園的霸主，今年是由位於台北的「陽明公園」奪下冠軍，今年已經有436萬餘人造訪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署日前公布9月國內遊憩景點人數統計之後，在台灣「國家公園」的類別當中，1至9月累積造訪人數最多的是位於台北北投的「陽明公園」，總計已經有436萬餘人造訪；而第二名當然就是位於太魯閣國家公園附近的「臺八線沿線景觀區」，前9月累積造訪人次也有149萬餘人。

▲位於陽明山上的陽明公園，成為台灣「國家公園風景」最多人前往觀光的地點，每年春季櫻花盛開相當漂亮，吸引大批遊客上山賞花。（圖/台北旅遊網）
▲位於陽明山上的陽明公園，成為台灣「國家公園風景」最多人前往觀光的地點，每年春季櫻花盛開相當漂亮，吸引大批遊客上山賞花。（圖/台北旅遊網）
至於第三名至第五名依序排名，則是位於花蓮的「布洛灣遊憩區」、台北「陽明山國家公園遊客中心」、台北「冷水坑」，1至9月的造訪人次都是落在55萬至67萬之間不等，但從地點也可以發現，這些景點都是位於前兩名國家公園的附近，不少人都是以套裝行程在出遊。

事實上，陽明公園就是為在陽明山上的一作公園，屬於大屯山群區，海拔445公尺的公園，後有七星山，左有紗帽山，右近大屯山，公園裡頭種滿了梅、櫻、桃、李、杜鵑等花卉，每到春天櫻花盛開時，就會吸引很多人上山賞花，就是所謂的陽明山花季。因為氣候溫暖、濕潤，而且夏季涼爽，因此讓陽明公園可以春天賞花、夏天避暑，秋天可以觀賞芒花跟楓葉、冬天則是泡溫泉，形成一個一年四季都能到此旅遊的景點，深受旅客喜愛，成為台灣國家公園類別當中的最受歡迎的旅遊地點。

▲每年春季的時候，陽明公園百花盛開，也代表陽明山花季正式開跑，都會吸引大批人潮上山賞花。（圖/台北旅遊網）
▲每年春季的時候，陽明公園百花盛開，也代表陽明山花季正式開跑，都會吸引大批人潮上山賞花。（圖/台北旅遊網）
至於在太魯閣國家公園一環的「臺八線沿線景觀區」也是完全不遜色，沿途大自然鬼斧神工的景色，都讓人驚艷，其中也有不少步道可以行走，沿途欣賞美景，像是燕子口、長春祠、砂卡噹步道、九曲洞、布洛灣等等，在這裡玩上一整天完全不是問題，當然最經典還是要到東西橫貫公路的入口來個合影留念啦！下回遊樂園玩膩了、博物館逛膩了，到這些熱門的國家公園風景區走走散心，也是非常不錯的選擇哦！

▲太魯閣國家公園景觀砂卡噹步道是不少人去花蓮遊玩會安排的行程之一，邊散心邊看大自然的鬼斧神工。（圖/太魯閣國家公園官網）
▲太魯閣國家公園景觀砂卡噹步道是不少人去花蓮遊玩會安排的行程之一，邊散心邊看大自然的鬼斧神工。（圖/太魯閣國家公園官網）

台灣最強評價博物館不是故宮！「冠軍逼近滿級星」　遊客錯過23年

台灣年底最強森林遊樂園曝！「單月造訪變0人」　遊客去過嘆可惜

台灣最強評價老街不是九份！冠軍「334萬人朝聖」　遊客一年逛5次

台灣最強評價森林遊樂園公開！打敗阿里山超意外　遊客玩過回不去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞