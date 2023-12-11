台灣最強國家公園不是太魯閣！冠軍436萬人朝聖 遊客四季都愛去
台灣旅遊景點相當多元，每個縣市因應不同的地形跟歷史文化，孕育出許多有特色的景點，以台灣來說，旅遊景點除了大家愛去的古蹟文物、博物館、主題遊樂園、森林遊樂園之外，還有可以接觸大自然的國家公園系列，然而提到國家公園，相信不少人都會想到「太魯閣國家公園」，可以說是花蓮必訪的景點之一，但是根據觀光署最新統計，太魯閣國家公園並不是台灣國家公園的霸主，今年是由位於台北的「陽明公園」奪下冠軍，今年已經有436萬餘人造訪。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布9月國內遊憩景點人數統計之後，在台灣「國家公園」的類別當中，1至9月累積造訪人數最多的是位於台北北投的「陽明公園」，總計已經有436萬餘人造訪；而第二名當然就是位於太魯閣國家公園附近的「臺八線沿線景觀區」，前9月累積造訪人次也有149萬餘人。
至於第三名至第五名依序排名，則是位於花蓮的「布洛灣遊憩區」、台北「陽明山國家公園遊客中心」、台北「冷水坑」，1至9月的造訪人次都是落在55萬至67萬之間不等，但從地點也可以發現，這些景點都是位於前兩名國家公園的附近，不少人都是以套裝行程在出遊。
事實上，陽明公園就是為在陽明山上的一作公園，屬於大屯山群區，海拔445公尺的公園，後有七星山，左有紗帽山，右近大屯山，公園裡頭種滿了梅、櫻、桃、李、杜鵑等花卉，每到春天櫻花盛開時，就會吸引很多人上山賞花，就是所謂的陽明山花季。因為氣候溫暖、濕潤，而且夏季涼爽，因此讓陽明公園可以春天賞花、夏天避暑，秋天可以觀賞芒花跟楓葉、冬天則是泡溫泉，形成一個一年四季都能到此旅遊的景點，深受旅客喜愛，成為台灣國家公園類別當中的最受歡迎的旅遊地點。
至於在太魯閣國家公園一環的「臺八線沿線景觀區」也是完全不遜色，沿途大自然鬼斧神工的景色，都讓人驚艷，其中也有不少步道可以行走，沿途欣賞美景，像是燕子口、長春祠、砂卡噹步道、九曲洞、布洛灣等等，在這裡玩上一整天完全不是問題，當然最經典還是要到東西橫貫公路的入口來個合影留念啦！下回遊樂園玩膩了、博物館逛膩了，到這些熱門的國家公園風景區走走散心，也是非常不錯的選擇哦！