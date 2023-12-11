迴轉壽司日本人最愛「這間」！霸佔冠軍12年沒對手 台灣人有眼光
作為壽司最的發源地日本，後續也發展出所謂「迴轉壽司」的生態，深受台灣人喜愛，近幾年也有許多日本迴轉壽司品牌進駐台灣，例如壽司郎、藏壽司、HAMA壽司等等，各家都有不同特色吸引多元的客群。然而在日本人眼中，哪一家迴轉壽司才是最受到老饕青睞的呢？就有網友討論「壽司郎在台灣這麼紅，在日本人心中是什麼等級？」貼文引發廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「從日本過來的迴轉壽司機乎都已經吃過一輪了，覺得口味上沒有太大的差異，不過個人最喜歡壽司郎的鮭魚，又厚又好吃，看板上很多人也都推壽司郎，想知道日本人心中第一名的迴轉壽司到底是哪間啊？口味跟台灣有相同嗎？」
貼文一出，不少內行老饕紛紛回應「是壽司郎沒錯唷！台灣現在最夯的也是壽司郎」、「壽司郎在台灣也是超紅，台灣人還算有眼光，壽司郎就是日本人心目中最喜歡的一家迴轉壽司」、「壽司郎營業額已經稱霸日本迴轉壽司品牌12年了喔，在日本就有600多家分店」、「我一開始還以為是藏壽司，後來發現日本人最愛壽司郎」、「等級雖然不是最高，但日本人最愛的就是壽司郎沒錯」。
而根據壽司郎官網也有寫道「壽司郎是一家由專業壽司師傅起家的迴轉壽司，成立於1984年，是來自大阪的日本第一迴轉壽司品牌，營業額從2011至今蟬聯營業額第一，集團全球超過一千間門市，一年的來客數約1億4千萬，超過日本人口總和」。
而根據日媒報導，壽司郎發表截至今年9月為止一年之間的財報，海外店鋪表現亮眼，利潤成長到前一年度的兩倍以上，達到3017億日圓，最終利潤為78億日圓，約為前一年度的2.2倍，壽司郎也不斷在台灣、香港以及泰國等地開設海外新店，營業額提高，是最終利潤成長的主要原因。