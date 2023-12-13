信義房屋打造「世界第一永續旅遊零碳島」　網譽：必去絕美島嶼！

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而為了實踐環灘島的零碳目標，信義企業集團購入環灘島後，第一步不是急著開發，而是做足功課，先全面性的將島上的動植物、水文，詳細調查，並與國際顧問公司共同研究，最後定調這個度假勝地的開發，必須先從造林、保護海洋與珊瑚，甚至是海龜復育等面向著手。
ESG指標為企業永續報告書中的重要元素，由環境、社會責任以及公司治理3 個部分組成，這回的零碳島打造，深耕環境的維護與永續發展，像是造林的部份，信義企業集團選擇在島中央進行，以原有且固碳量較高的樹種出發，還有搭配每年3月與10月候鳥停留，提供部分果樹成為侯鳥遷徙的食物來源。
另外，針對海洋與珊瑚的部分，信義企業集團也進行了相關調查，非法炸魚等破壞行為停止，使得珊瑚可自然恢復生長，並獲得沙巴野生動物部批准，在環灘島設立海龜孵化場，成功釋放近2千隻小海龜回到海洋。
信義房屋董事長周耕宇表示，將本著信義企業集團「先義後利、以人為本」的永續理念，來壯大東馬觀光旅遊事業群的核心驅動力與獨到優勢。將觀光旅遊業潛力，結合過去42年在房仲業積累的專業知識和服務精神，轉化為成功的觀光旅遊業營運，除了增加集團多元營收，也為客戶提供更精采的服務，打造永續好生活。