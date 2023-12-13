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信義房屋打造「世界第一永續旅遊零碳島」　網譽：必去絕美島嶼！

▲信義企業集團2019年購入環灘島，優先進行環境復育作為。（圖/品牌提供）
▲信義企業集團2019年購入環灘島，優先進行環境復育作為。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

疫後旅遊風氣盛行，不少民眾的首選就是到海島度假放鬆，徹底解放疫情壓抑的生活，而信義企業集團也早在2019年買下馬來西亞沙巴首都亞庇西北方60公里外海的環灘島，這座海島還被網友喻為「沙巴絕美必去島嶼之一」，信義企業集團購入之後，也將優先環境復育，未來將打造為「世界第一的零碳島」。

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這也是信義企業集團首次正式宣布跨足觀光旅遊業，將延續集團一直以來的「先義後利、以人為本」企業理念，一步步以「永續」為發展核心，打造一個環境友好、低碳的旅遊勝地，過程中不僅會著重降低環境的負面影響、關注當地社區需求，還會結合環灘島的生態保育，共同打造符合企業社會責任，以及環境永續發展的度假勝地。

而為了實踐環灘島的零碳目標，信義企業集團購入環灘島後，第一步不是急著開發，而是做足功課，先全面性的將島上的動植物、水文，詳細調查，並與國際顧問公司共同研究，最後定調這個度假勝地的開發，必須先從造林、保護海洋與珊瑚，甚至是海龜復育等面向著手。
 

▲為了照顧海龜，信義企業集團更有8名同仁考得沙巴野生動物部海龜監察員培訓，參與海龜孵化場的運作，包括移置海龜蛋以及孵化、釋放小海龜回到海中。（圖／品牌提供）
▲為了照顧海龜，信義企業集團更有8名同仁考得沙巴野生動物部海龜監察員培訓，參與海龜孵化場的運作，包括移置海龜蛋以及孵化、釋放小海龜回到海中。（圖／品牌提供）
ESG指標為企業永續報告書中的重要元素，由環境、社會責任以及公司治理3 個部分組成，這回的零碳島打造，深耕環境的維護與永續發展，像是造林的部份，信義企業集團選擇在島中央進行，以原有且固碳量較高的樹種出發，還有搭配每年3月與10月候鳥停留，提供部分果樹成為侯鳥遷徙的食物來源。

另外，針對海洋與珊瑚的部分，信義企業集團也進行了相關調查，非法炸魚等破壞行為停止，使得珊瑚可自然恢復生長，並獲得沙巴野生動物部批准，在環灘島設立海龜孵化場，成功釋放近2千隻小海龜回到海洋。

信義房屋董事長周耕宇表示，將本著信義企業集團「先義後利、以人為本」的永續理念，來壯大東馬觀光旅遊事業群的核心驅動力與獨到優勢。將觀光旅遊業潛力，結合過去42年在房仲業積累的專業知識和服務精神，轉化為成功的觀光旅遊業營運，除了增加集團多元營收，也為客戶提供更精采的服務，打造永續好生活。

 

▲沙巴亞庇洲際度假酒店在興建過程中，致力減少對環境的負面影響。（圖/品牌提供）
▲沙巴亞庇洲際度假酒店在興建過程中，致力減少對環境的負面影響。（圖/品牌提供）

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