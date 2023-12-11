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邰智源見中正紀念堂「砍樹建吸菸區」　怒轟北市府：可笑且荒唐

▲邰智源看到中正紀念堂竟砍樹又建吸菸區，讓他怒轟北市府「可笑且荒唐」。（圖／邰智源IG）
▲邰智源看到中正紀念堂竟砍樹又建吸菸區，讓他怒轟北市府「可笑且荒唐」。（圖／邰智源IG）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人邰智源因2015年起主持網路節目《木曜四超玩》，搞笑又自然的主持風格，深受年輕人喜愛，打開年輕族群的市場。今（11）日他在IG上砲轟台北市政府，「居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區」，讓他怒批「可笑而且荒唐！」

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▲邰智源因《木曜四超玩》打開年輕人的市場。（圖／邰智源IG）
▲邰智源因《木曜四超玩》打開年輕人的市場。（圖／邰智源IG）
邰智源今日在IG上放上多張中正紀念堂一處的照片，他動怒表示「在全世界都在公共區域反菸，禁菸的同時，台北市政府居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區，這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區」。他認為家長帶著小朋友去公園散步、大家在公園裡跑步，經過時都會吸入二手菸，他不禁反問「去公園綠地不是就是要呼吸新鮮空氣嗎？」文末諷刺台北市政府「要進公園先吸二手菸，二手菸吸起來下一代更健康。」

▲邰智源不解為何在大人小孩都會來的公共場合，建戶外吸菸區。（圖／邰智源IG）
▲邰智源不解為何在大人小孩都會來的公共場合，建戶外吸菸區。（圖／邰智源IG）
邰智源身為市民及公眾人物，見到不認同的政策勇於發聲，短短1小時吸引2萬人關注，網友們紛紛表示，「真要搞吸菸室也不弄個封閉式空間，中正紀念堂很多大人小孩都會到訪的地方還搞這種操作」、「太誇張本末倒置」、「在公園裡抽菸真的有夠莫名其妙，然後還設置吸煙區更是荒謬至極」、「阿公敢怒敢言，讚啦」、「應該效法國外，吸菸區用玻璃帷幕等圍起來，自己的煙自己吸」。

▲邰智源發文引起萬人共鳴。（圖／邰智源IG）
▲邰智源發文引起萬人共鳴。（圖／邰智源IG）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 
  

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