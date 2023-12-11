邰智源見中正紀念堂「砍樹建吸菸區」 怒轟北市府：可笑且荒唐
藝人邰智源因2015年起主持網路節目《木曜四超玩》，搞笑又自然的主持風格，深受年輕人喜愛，打開年輕族群的市場。今（11）日他在IG上砲轟台北市政府，「居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區」，讓他怒批「可笑而且荒唐！」
記者薛羽彤／綜合報導
邰智源今日在IG上放上多張中正紀念堂一處的照片，他動怒表示「在全世界都在公共區域反菸，禁菸的同時，台北市政府居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區，這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區」。他認為家長帶著小朋友去公園散步、大家在公園裡跑步，經過時都會吸入二手菸，他不禁反問「去公園綠地不是就是要呼吸新鮮空氣嗎？」文末諷刺台北市政府「要進公園先吸二手菸，二手菸吸起來下一代更健康。」
邰智源身為市民及公眾人物，見到不認同的政策勇於發聲，短短1小時吸引2萬人關注，網友們紛紛表示，「真要搞吸菸室也不弄個封閉式空間，中正紀念堂很多大人小孩都會到訪的地方還搞這種操作」、「太誇張本末倒置」、「在公園裡抽菸真的有夠莫名其妙，然後還設置吸煙區更是荒謬至極」、「阿公敢怒敢言，讚啦」、「應該效法國外，吸菸區用玻璃帷幕等圍起來，自己的煙自己吸」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁