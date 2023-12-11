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名家論壇》徐佳馨／若要直拼0頭款優惠貸，政府該做些什麼？

▲侯友宜拋出「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，40歲以下信用良好的無房青年，享1500萬元全額貸買房。（圖／資料照片）
▲侯友宜拋出「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，40歲以下信用良好的無房青年，享1500萬元全額貸買房。（圖／資料照片）

文／徐佳馨

日前，國民黨陣營召開記者會，宣布「青年侯康貸、購屋免頭款」的555方案，只要符合5條件，可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也將優惠5年。侯陣營初算，若購買1,500萬的房子，月付約1.9萬就可以購買。0頭款協助青年購屋的政見，希望可以幫助年輕人順利成家，但政見一出，罵聲連連，各方多認為這種無需頭期款的房貸優惠恐怕台灣民眾未蒙其利，先受其害。

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首先，恐造成金融業系統性風險。不需頭期款的優惠房貸，年輕人入手雖容易，剛開始扛房貸也沒有太大問題，但五年寬限期一過，購屋人的還款能力備受挑戰，不只讓銀行陷入債信風險，恐怕讓台灣上演本土版次貸風暴。

第二，低估民間解套閉鎖期操作能力。制度中雖然明定10年閉鎖期，偏偏台灣人對於「閉鎖期」解套相當嫻熟，從最早的國宅、軍宅，到後來的合宜住宅，都有透過法拍、簽訂租約、設立二順位債權等方式解套，縱然規定再嚴格，按照過往經驗，只要有利可圖，總會想出破解方式，白白浪費民眾納稅錢。

第三，房價向下定錨。無論是房貸總金額或是薪資，政策只要訂出數字，非常容易產生定錨效應，可以預期在0頭款的政策下，1500萬將成為台灣房市基本價，買方以這個預算找房子，賣方用這個金額賣房子，低價區會漲到1500-1800萬，甚至2000萬的水平。中長期來看，建商為了賣得快，可能再也不願意推一些正常的房型，市場充斥著小而怪卻總價甜的案子，恐怕也非產業之福。

不過，0頭款房貸並非不能做，如果政府願意作莊，那麼有些事情得先放在前面。

首先，必須尋找新財源補貼，以降低銀行風險。目前在執行的政府青年安心成家方案由各公股行庫自行吸收損失，各公股行庫每年吸收利息損失約7.75億元，日前有公股行庫高層私下建議，若利率減碼調升要延長或擴大，恐怕要由政府補貼，否則各行庫恐難自行吸收，也是因為如此，新青安的補貼動用到政府住宅基金。雖說全國稅收超過預算數約4500億元，但在眾多補貼中，想讓政策上路，恐怕得先找好財源在哪。

其次，超優惠補貼得與國家政策和社會福利政策連結。優惠房貸雖是高房價下各國政府助攻的圓夢方法，可是各國多數還要與國家政策方向連結，例如鼓勵民眾生子、育嬰、三代同堂等等，透過這種方式協助年輕人先上車慢慢還，同時解決青年居住、育嬰、養老等問題，既然花錢，最理想是發揮更大效果，如能盤點國家重大政策作為超優惠補貼但書，或可提供更多面向的可能性，在政策性補助上也能獲得更多國人支持。

最後，居住問題從「居住」思考，並非從「購買」思考。居住問題只從讓大家輕鬆上車，閉了這一代年輕人的嘴，還有下一代年輕人的嘴，居住問題依舊沒辦法解決，過往國宅政策證明「居住＝購買」方向的謬誤，現今政策最該做的是透過政策引導，做好租屋等配套，讓沒房子的人也能安居，並協助台灣豐沛資金轉往其他穩健投資管道，也才是解決台灣居住問題的根本之道。

從各政黨候選人都提出各自的住宅政策吸引年輕人，顯見確實房價已是一大痛點，很樂見許多政策能在選舉過程中充分討論，但如果要上路，還是得先妥善評估，比較不容易發生意料之外的禍端。


●作者：徐佳馨／住商企研室執行總監

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