名家論壇》徐佳馨／若要直拼0頭款優惠貸，政府該做些什麼？

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第二，低估民間解套閉鎖期操作能力。制度中雖然明定10年閉鎖期，偏偏台灣人對於「閉鎖期」解套相當嫻熟，從最早的國宅、軍宅，到後來的合宜住宅，都有透過法拍、簽訂租約、設立二順位債權等方式解套，縱然規定再嚴格，按照過往經驗，只要有利可圖，總會想出破解方式，白白浪費民眾納稅錢。
第三，房價向下定錨。無論是房貸總金額或是薪資，政策只要訂出數字，非常容易產生定錨效應，可以預期在0頭款的政策下，1500萬將成為台灣房市基本價，買方以這個預算找房子，賣方用這個金額賣房子，低價區會漲到1500-1800萬，甚至2000萬的水平。中長期來看，建商為了賣得快，可能再也不願意推一些正常的房型，市場充斥著小而怪卻總價甜的案子，恐怕也非產業之福。
不過，0頭款房貸並非不能做，如果政府願意作莊，那麼有些事情得先放在前面。
首先，必須尋找新財源補貼，以降低銀行風險。目前在執行的政府青年安心成家方案由各公股行庫自行吸收損失，各公股行庫每年吸收利息損失約7.75億元，日前有公股行庫高層私下建議，若利率減碼調升要延長或擴大，恐怕要由政府補貼，否則各行庫恐難自行吸收，也是因為如此，新青安的補貼動用到政府住宅基金。雖說全國稅收超過預算數約4500億元，但在眾多補貼中，想讓政策上路，恐怕得先找好財源在哪。
其次，超優惠補貼得與國家政策和社會福利政策連結。優惠房貸雖是高房價下各國政府助攻的圓夢方法，可是各國多數還要與國家政策方向連結，例如鼓勵民眾生子、育嬰、三代同堂等等，透過這種方式協助年輕人先上車慢慢還，同時解決青年居住、育嬰、養老等問題，既然花錢，最理想是發揮更大效果，如能盤點國家重大政策作為超優惠補貼但書，或可提供更多面向的可能性，在政策性補助上也能獲得更多國人支持。
最後，居住問題從「居住」思考，並非從「購買」思考。居住問題只從讓大家輕鬆上車，閉了這一代年輕人的嘴，還有下一代年輕人的嘴，居住問題依舊沒辦法解決，過往國宅政策證明「居住＝購買」方向的謬誤，現今政策最該做的是透過政策引導，做好租屋等配套，讓沒房子的人也能安居，並協助台灣豐沛資金轉往其他穩健投資管道，也才是解決台灣居住問題的根本之道。
從各政黨候選人都提出各自的住宅政策吸引年輕人，顯見確實房價已是一大痛點，很樂見許多政策能在選舉過程中充分討論，但如果要上路，還是得先妥善評估，比較不容易發生意料之外的禍端。
●作者：徐佳馨／住商企研室執行總監
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