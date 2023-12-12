57歲周海媚音訊全無！29年前被封「最美周芷若」　獲金庸親筆認可

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直到1994年，由台視製作的《倚天屠龍記》讓飾演「周芷若」的周海媚紅遍兩岸三地，也成為她演藝生涯中最具代表性的角色，無論裝扮、神情、還是演技都發揮的淋漓盡致，得到外界肯定，就連作者金庸都讚不絕口，特地贈送親筆簽名原著小說。
有趣的是，周海媚還在2019年接演新版的《倚天屠龍記》，並飾演「周芷若」的師傅「滅絕師太」，從25年前的徒弟變師傅，也讓網友們津津樂道，而且當年已經53歲的她，仍擁有凍齡般的顏值，被封為「最美滅絕師太」。
然而，周海媚近期爆發爭議，原定今年10月出席的「2023大灣區音樂匯」活動，還被工作人員爆料，周海媚在前一天彩排時大發脾氣、情緒失控，拒絕被扶下台，讓在場的所有工作人員都很驚訝，事後還傳出惹怒製作單位，遭禁止上台。如今，卻被網友們傳出，疑似因為紅斑性狼瘡折磨多年而離世，最後一篇貼文則停在12月8日，目前本人音訊全無，就連友人都聯繫不上，讓大家好擔心，紛紛喊話「姐姐，快出來闢謠。」
不過，陸媒《新京報》記者轉述知情人士消息，指出周海媚目前昏迷，人在醫院治療中，沒有離世，「姐姐一定會健健康康的，早日康復，她這麼好，上天捨不得的，放心吧！」
替周海媚澄清的女記者過去任職香港TVB電視台，現在在北京《新京報》跑娛樂線。此外，大陸知名監製譚飛也轉發該記者的貼文，呼籲：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」同時有娛樂博主表示，周海媚是在北京順意家中發生意外，工作人員發現後緊急將她送醫，經過數小時搶救已經脫離險境，沒有生命危險。
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替周海媚澄清的女記者過去任職香港TVB電視台，現在在北京《新京報》跑娛樂線。此外，大陸知名監製譚飛也轉發該記者的貼文，呼籲：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」同時有娛樂博主表示，周海媚是在北京順意家中發生意外，工作人員發現後緊急將她送醫，經過數小時搶救已經脫離險境，沒有生命危險。
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