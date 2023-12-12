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57歲周海媚音訊全無！29年前被封「最美周芷若」　獲金庸親筆認可

▲現年57歲的港星周海媚傳出離世消息，目前音訊全無。29年前憑藉《倚天屠龍記》的演出，被封為「最美周芷若」，還獲得金庸親筆認可。（圖／周海媚工作室微博）
▲現年57歲的港星周海媚傳出離世消息，目前音訊全無。29年前憑藉《倚天屠龍記》的演出，被封為「最美周芷若」，還獲得金庸親筆認可。（圖／周海媚工作室微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

擁有「最美周芷若」美名的57歲香港女星周海媚，昨（11）日傳出過世噩耗，掀起中國微博熱烈討論，無論中國媒體怎麼求證，都得不到直接的回應，不是被掛電話就是訊息未回，就連好友聯繫周海媚都未能接通，讓影迷們相當心疼，紛紛回憶起29年前「最美周芷若」的演出，周海媚當年還獲得金庸認可，得到一本親筆簽名的原著小說。

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1985年，年僅19歲周海媚參選無綫電視舉辦的香港小姐競選，雖然落選無緣決賽，卻也獲得電視台青睞，同年接受訓練後正式出道，首部作品為《楊家將》。爾後，周海媚陸續接演《流氓大亨》、《生命之旅》、《義不容情》等戲劇竄紅，迅速成為電視台當家花旦。

▲57歲周海媚換上妹妹頭造型，看起來年輕許多。（圖／翻攝周海媚抖音）
▲周海媚不僅會演戲，還出過專輯單曲，57歲的她還獲得機會登台表演，（圖／翻攝周海媚抖音）
直到1994年，由台視製作的《倚天屠龍記》讓飾演「周芷若」的周海媚紅遍兩岸三地，也成為她演藝生涯中最具代表性的角色，無論裝扮、神情、還是演技都發揮的淋漓盡致，得到外界肯定，就連作者金庸都讚不絕口，特地贈送親筆簽名原著小說。

▲周海媚飾演周芷若。（圖／翻攝微博）
▲周海媚飾演的周芷若，成為她生涯最具代表作。（圖／翻攝微博）
有趣的是，周海媚還在2019年接演新版的《倚天屠龍記》，並飾演「周芷若」的師傅「滅絕師太」，從25年前的徒弟變師傅，也讓網友們津津樂道，而且當年已經53歲的她，仍擁有凍齡般的顏值，被封為「最美滅絕師太」。

▲周海媚在鏡頭上看不出歲月的痕跡。（圖 / 中天提供）
▲在鏡頭上，周海媚看不出歲月的痕跡，被封「最美滅絕師太」。（圖 / 中天提供）
然而，周海媚近期爆發爭議，原定今年10月出席的「2023大灣區音樂匯」活動，還被工作人員爆料，周海媚在前一天彩排時大發脾氣、情緒失控，拒絕被扶下台，讓在場的所有工作人員都很驚訝，事後還傳出惹怒製作單位，遭禁止上台。如今，卻被網友們傳出，疑似因為紅斑性狼瘡折磨多年而離世，最後一篇貼文則停在12月8日，目前本人音訊全無，就連友人都聯繫不上，讓大家好擔心，紛紛喊話「姐姐，快出來闢謠。」

▲周海媚表定在表演名單上，正式錄影時卻不在舞台上。（圖／周海媚工作室微博）
▲周海媚表定在表演名單上，被爆料耍大牌爭議後，卻從舞台上消失，不見身影。（圖／周海媚工作室微博）
不過，陸媒《新京報》記者轉述知情人士消息，指出周海媚目前昏迷，人在醫院治療中，沒有離世，「姐姐一定會健健康康的，早日康復，她這麼好，上天捨不得的，放心吧！」

替周海媚澄清的女記者過去任職香港TVB電視台，現在在北京《新京報》跑娛樂線。此外，大陸知名監製譚飛也轉發該記者的貼文，呼籲：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」同時有娛樂博主表示，周海媚是在北京順意家中發生意外，工作人員發現後緊急將她送醫，經過數小時搶救已經脫離險境，沒有生命危險。

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