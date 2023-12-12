房市／3房加車位1500萬！彰化房價誰在撐 信義房屋：在地客剛需
PTT有網友PO文發問，近期看彰化市區的實登價格，部分屋齡新的建案，3房加車位總價約1500萬上下，好奇當地房價支撐性何在？在地房仲分析，彰化房市主要仍是在地首購、換屋族群剛性需求支撐，且因釋出稀有，市場可售物件供不應求，加上跟隨大環境房價上揚趨勢，因而穩定支撐新屋、中古屋價格；不過，依第一線觀察，屋齡30年左右，大樓3房加車位約總價800至900萬，或是地坪22至26坪透天產品，總價約會落在1400至1600萬間，仍是市場接受度最高的標準品。
家庭消費中心／綜合報導
針對網友好奇彰化房價，信義房屋彰化大埔店店長謝凱勛表示，今年上半年雖然全台房市交易量縮，直到近期才漸漸復甦，但彰化市交易量一向「走自己的路」，與房市大盤走勢不見得相同，主要原因在於買盤都是在地客群，當有成家、換屋需求，自然而然就在原居住地週邊看屋、購屋；而價格部分，因當地人除非真的有出國或搬家等安排，否則不太會輕易將房子拿出來出售，新屋供給量相對也沒這麼多，供不應求加上整體房價都上漲，才會讓價格越來越高。
至於近期受到較多討論的地方話題，則包括彰化第一間百貨公司中友百貨開始動工，預計2026年完工落成，以及大埔截水溝整治工程，未來將拓寬道路，並兼顧水岸景觀美化等。
而根據信義房屋統計住宅成屋平均交易總價，今年第二季電梯大樓平均總價為905萬，創各季新高，透天物件平均總價則為1181萬。
但謝凱勛也觀察，屋齡30年左右，總價800至900萬的大樓3房加車位，或是總價1400至1600萬間，地坪22至26坪透天產品，仍是市場接受度最高的標準品。有趣的是，若年輕購屋族「靠自己」購屋，多半傾向購買大樓產品，但若依賴長輩出資，則長輩多數仍建議購買「有土斯有財」的透天產品。