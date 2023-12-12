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房市／信義房屋聯手金馬導演推廣告　心理測驗再吸20萬人

▲信義房屋攜手金馬獎最佳導演蕭雅全，以日常瑣事演繹婚姻生活真實面惹哭網友，吸引超過500萬人次觀看。（圖／翻攝畫面）
▲信義房屋攜手金馬獎最佳導演蕭雅全，以日常瑣事演繹婚姻生活真實面惹哭網友，吸引超過500萬人次觀看。（圖／翻攝畫面）

家庭消費中心／綜合報導

信義房屋攜手金馬獎最佳導演蕭雅全，於日前推出品牌廣告「信任，來自多一分的理解-理解幸福篇」，在螢幕上以日常瑣事演繹婚姻生活真實面，帶領觀眾思考「信任」、「理解」與「幸福」之間的關係，帶出信義房屋以用心理解客戶心中的需求、提供超乎期待的服務，造就大眾對信義房屋的信任，上線以來完整版影片累積觀看次數達570萬次，更引起百位網友共鳴、帶動討論。除扣人心弦的廣告外，信義房屋同步推出「幸福交心試」心理測驗，透過六個問題分析潛在性格、適合的居家空間，也結合廣告內容，為受測人進行配對並提供解方，推出至今吸引20萬人關注、近4萬人參與，且有高達4千次以上分享。

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信義房屋此次廣告請來甫獲金馬60最佳導演獎的蕭雅全導演，以最擅長的感性、細膩手法呈現婚姻生活，話少的丈夫與打理家中大小事、總是連串發聲的妻子，面對日常的瑣碎，幸福似乎開始變得模糊，但透過面對、理解與信任，最終一開始看似爭執不下的兩人透過一個擁抱讓彼此更堅定的走下去，而房仲人員以穿針引線的角色，在其中帶領主角與觀眾思考，一如信義房屋一貫細心觀察並且提供超乎期待、符合需求的服務與形象。

故事寫實、溫暖不僅長達5分鐘的完整版觀看數突破570萬，更在各大論壇及社群平台引發討論，網友紛紛表示「這部宣傳片有洋蔥」、「好像我家裡發生的事，很寫實的故事」、「短短幾分鐘而已，卻十分溫暖」，表達共鳴與稱許。

呼應廣告影片中的夫妻心事，信義房屋此次亦推出心理測驗「幸福交心試」，讓消費者透過平時與另外一半的互動狀態來分析出內在性格、適合的空間；推出以來吸引20萬人次上線瀏覽，更有近4萬人次參與測驗。結果發現，關心幸福議題的網友們多屬為他人著想的、溫和的「大心人」以及愛撒嬌討拍又時而傲嬌獨立的「喵星人」，面對對方怒氣沖沖的訊息多以「冷靜溝通」、「溫柔回應」為主，而想消化情緒時待的空間，網友們不約而同的選擇「臥室」居多，並且希望自己的理想家能坐落在「寧靜舒服的社區」。

除了單人測試，「幸福交心試」還提供交心配對，依據網友輸入雙方的類型，分析兩人的理解、溝通方式以及心的距離，讓網友可透過測驗結果對對方有更多的理解、建立信任進而創造幸福，帶出廣告希望傳遞的主軸「信任，來自多一分的理解」。

信義房屋深知，賣的不只是房子，而是家、信任，更是人與人之間的情感，創立迄今超過40年，始終秉持創辦人「心中有他人」的信念，以「以人為本」的服務精神，細膩且真誠相待客戶需求，成為消費者信賴的房仲品牌。經營穩健、透明，連續9年獲得公司治理評鑑前5%，為房仲業唯一，亦是產業唯一榮獲國家品質獎的企業。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢、並進一步推動「地方創生」，獲得總統文化獎肯定。信義房屋將持續秉持「先義後利」的精神與理念推動正向善循環，與大眾共創永續好生活。
 

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