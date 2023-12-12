房市／信義房屋聯手金馬導演推廣告　心理測驗再吸20萬人

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故事寫實、溫暖不僅長達5分鐘的完整版觀看數突破570萬，更在各大論壇及社群平台引發討論，網友紛紛表示「這部宣傳片有洋蔥」、「好像我家裡發生的事，很寫實的故事」、「短短幾分鐘而已，卻十分溫暖」，表達共鳴與稱許。
呼應廣告影片中的夫妻心事，信義房屋此次亦推出心理測驗「幸福交心試」，讓消費者透過平時與另外一半的互動狀態來分析出內在性格、適合的空間；推出以來吸引20萬人次上線瀏覽，更有近4萬人次參與測驗。結果發現，關心幸福議題的網友們多屬為他人著想的、溫和的「大心人」以及愛撒嬌討拍又時而傲嬌獨立的「喵星人」，面對對方怒氣沖沖的訊息多以「冷靜溝通」、「溫柔回應」為主，而想消化情緒時待的空間，網友們不約而同的選擇「臥室」居多，並且希望自己的理想家能坐落在「寧靜舒服的社區」。
除了單人測試，「幸福交心試」還提供交心配對，依據網友輸入雙方的類型，分析兩人的理解、溝通方式以及心的距離，讓網友可透過測驗結果對對方有更多的理解、建立信任進而創造幸福，帶出廣告希望傳遞的主軸「信任，來自多一分的理解」。
信義房屋深知，賣的不只是房子，而是家、信任，更是人與人之間的情感，創立迄今超過40年，始終秉持創辦人「心中有他人」的信念，以「以人為本」的服務精神，細膩且真誠相待客戶需求，成為消費者信賴的房仲品牌。經營穩健、透明，連續9年獲得公司治理評鑑前5%，為房仲業唯一，亦是產業唯一榮獲國家品質獎的企業。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢、並進一步推動「地方創生」，獲得總統文化獎肯定。信義房屋將持續秉持「先義後利」的精神與理念推動正向善循環，與大眾共創永續好生活。