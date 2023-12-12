便宜迴轉壽司別只吃爭鮮！「隱藏神店」低調4年　老饕吃過回不去

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而《NOWnews》記者也實際查詢「爭鮮Plus」許多門市的評價，發現其星等都比許多「爭鮮」還要來的高非常多，像是爭鮮Plus善導寺店有4.8顆星、爭鮮Plus中和環球店有4.4顆星評價，對比許多爭鮮只有不到4顆星的評價，爭鮮Plus略勝一籌。
因為店名有「Plus」的緣故，肯定大多數都會認為這是有升級的感覺，價格也會跟著升級，但是看了一圈爭鮮Plus的菜單，會發現多款壽司的定價幾乎都跟爭鮮相同，「超級驚艷！一開始沒注意是爭鮮Plus想說價格跟爭鮮一樣，但是真的好吃很多」、「有可愛小飛車送餐到座位上，實在是太驚喜了，餐點比爭鮮還好吃」、「現在都吃爭鮮Plus了，吃過回不去爭鮮」。
事實上，「爭鮮Plus」跟「MAGiC TOUCH点爭鮮」、「爭鮮」是親屬關係，都隸屬於爭鮮餐飲集團，「爭鮮Plus」是在2019年底所推出，結合了先前兩個迴轉壽司品牌的綜合體，不僅有新幹線列車直送跟奌爭鮮相同，價格上也跟爭鮮大同小異，讓爭鮮迴轉壽司的精緻度更上一層樓。值得一提的是，「爭鮮Plus」還引進鮮度管理系統，壽司盤底安裝晶片，超過賞味時間壽司就會自動報廢。
而由於目前「爭鮮Plus」在全台門市只有22家，能見度還沒那麼高，根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》做出的網路聲量分析，「爭鮮Plus」雖然還沒辦法擠進台灣前十大迴轉壽司行列當中，但畢竟才在台灣經營邁入第4年，未來發展仍然可期，如果愛吃爭鮮、想省荷包吃壽司的你，還沒吃過「爭鮮Plus」的話，下回不妨可以考慮這家隱藏爭鮮姐妹店哦！