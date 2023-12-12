迴轉壽司日本人最愛「這間」！霸佔冠軍12年沒對手　台灣人有眼光

便宜迴轉壽司別只吃爭鮮！「隱藏神店」低調4年　老饕吃過回不去

▲講到迴轉壽司，民眾第一個想到的品牌大多還是「爭鮮」，因為平價又便宜仍有大批食客喜歡。（圖／記者張勵德攝）
▲講到迴轉壽司，民眾第一個想到的品牌大多還是「爭鮮」，因為平價又便宜仍有大批食客喜歡。（圖／記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

日本壽司向來深受不少台灣老饕的喜愛，近幾年雖然有來自許多日本品牌的「迴轉壽司」登台，像是藏壽司、壽司郎、HAMA壽司等等強敵，但是本土的爭鮮憑藉業界最便宜的價格，在迴轉壽司界殺出一條血路。然而就有網友分享自己去吃了爭鮮姊妹店「爭鮮Plus」之後感到非常驚艷，給出相當不錯的評價，直言吃過「回不去爭鮮」。

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有網友在Tik Tok貼文指出大家都有聽過iPhone Plus，但是有吃過爭鮮爭鮮Plus嗎？環境其實都跟爭鮮大同小異，有迴轉壽司可以拿，也有點餐利用列車送餐的服務，以平價壽司來說，個人覺得比点爭鮮跟爭鮮還值得去」貼文也吸引大批食客讚賞「爭鮮Plus真的好吃！門市沒有爭鮮多，會二訪的店家」。

▲同為爭鮮集團底下的品牌「爭鮮Plus」結合爭鮮跟点爭鮮的特色，最近掀起不少話題。（圖/Google評價）
▲同為爭鮮集團底下的品牌「爭鮮Plus」結合爭鮮跟点爭鮮的特色，最近掀起不少話題。（圖/Google評價）
而《NOWnews》記者也實際查詢「爭鮮Plus」許多門市的評價，發現其星等都比許多「爭鮮」還要來的高非常多，像是爭鮮Plus善導寺店有4.8顆星、爭鮮Plus中和環球店有4.4顆星評價，對比許多爭鮮只有不到4顆星的評價，爭鮮Plus略勝一籌。

因為店名有「Plus」的緣故，肯定大多數都會認為這是有升級的感覺，價格也會跟著升級，但是看了一圈爭鮮Plus的菜單，會發現多款壽司的定價幾乎都跟爭鮮相同，「超級驚艷！一開始沒注意是爭鮮Plus想說價格跟爭鮮一樣，但是真的好吃很多」、「有可愛小飛車送餐到座位上，實在是太驚喜了，餐點比爭鮮還好吃」、「現在都吃爭鮮Plus了，吃過回不去爭鮮」。

▲爭鮮Pisu也是採用跟点爭鮮一樣的列車運送模式，價格上跟爭鮮也大同小異，最近獲得喜愛的老饕關注。（圖/Google評價）
▲爭鮮Plus也是採用跟点爭鮮一樣的列車運送模式，價格上跟爭鮮也大同小異，最近獲得喜愛的老饕關注。（圖/Google評價）
事實上，「爭鮮Plus」跟「MAGiC TOUCH点爭鮮」、「爭鮮」是親屬關係，都隸屬於爭鮮餐飲集團，「爭鮮Plus」是在2019年底所推出，結合了先前兩個迴轉壽司品牌的綜合體，不僅有新幹線列車直送跟奌爭鮮相同，價格上也跟爭鮮大同小異，讓爭鮮迴轉壽司的精緻度更上一層樓。值得一提的是，「爭鮮Plus」還引進鮮度管理系統，壽司盤底安裝晶片，超過賞味時間壽司就會自動報廢。

而由於目前「爭鮮Plus」在全台門市只有22家，能見度還沒那麼高，根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》做出的網路聲量分析，「爭鮮Plus」雖然還沒辦法擠進台灣前十大迴轉壽司行列當中，但畢竟才在台灣經營邁入第4年，未來發展仍然可期，如果愛吃爭鮮、想省荷包吃壽司的你，還沒吃過「爭鮮Plus」的話，下回不妨可以考慮這家隱藏爭鮮姐妹店哦！

▲今年聲量最高的迴轉壽司品牌是藏壽司，而点爭鮮也有第六名的討論度。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲今年聲量最高的迴轉壽司品牌是藏壽司，雖然「爭鮮Plus」沒能擠進前十名，但是姐妹店爭鮮以及点爭鮮都在榜單上，未來發展可期。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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