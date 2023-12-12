搶進公益路金店面！築間新品牌韓式燒肉「紫木槿」12/24開幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
築間提到，緊鄰「紫木槿」旁的黃金店面，則為預計明年第一季開幕營運的「築間燒肉酒場」，「讓你今日吃韓式、明日享日料，天天都能品嘗最道地的燒肉料理」。築間解釋，新品牌「紫木槿」透過木槿花的意象，替整體氛圍營造高雅貴族感，木槿花是韓國的國花，搭配象徵只有古代皇室貴族才能穿著的「紫色」，展現品牌的奢華感。開幕當天推出一日限定，凡於店內用餐即享五折優惠。
築間說明，看準聖誕節聚餐商機，全新韓式料理品牌「紫木槿」韓國烤肉，繼「绘馬別邸」後，同樣是以「套餐方式」做點餐，延續築間餐飲集團高規格的挑選食材守則，這次品牌鎖定韓國貴族料理，嚴選上乘肉品，配合從消費者一進門用餐環境、座位擺設、餐具、飲品到料理，一體性的氛圍呈現，就是要讓來店民眾擁有尊榮感的用餐享受。
築間表示，雙人套餐從1780到3680元分為5個價位，1780日即套餐，即有：水刺小膳、韓鍋、炸物、膳食、海鮮、飲料、甜點各式品項供選擇，3680夢幻|無窮套餐，餐點內容包含穀飼牛舌、王 牛小排、京畿肋眼牛排，店內最高等級肉品「極上A5和牛」，搭上套餐中之水刺小膳「元祖菜包肉組合」還原道地吃法，彷彿瞬間置身韓國，大啖朝鮮貴族御膳料理。另外，所有套餐皆可加購升級店內招牌料理「江原道雪蟹膏烘蛋」，甜點部分，選項包含「弘大彩虹冰」、「草莓奶油煎餅」等四種，將不同於市面上的韓式小點，給顧客們顛覆以往的口感體驗。
築間分享，「紫木槿」韓國烤肉公益店營業時間，從上午11點營業到凌晨2點半，讓你即使夜深了，還是能與愛人們共度高質感宵夜饗宴。以素雅外觀矗立於公益路，相較於繽紛的裝潢設計，透過米白色調為主的低採配色，搭上簍空字體外觀，間接傳達品牌希望傳達的價值，築間表示，新品牌「紫木槿」韓國烤肉從外觀到店內用餐不走浮誇系，致力於還原韓式烤肉用餐體驗，兩樓層的角間店，擁有140席次寬敞座位，期許在燒肉口味上，百分百還原其中料理蘊含的豐厚文化背景。
年末將至，聖誕節、跨年等團聚節日的暖心氣氛逐漸濃厚，築間集團搶下公益路黃金雙店面，還原日、韓兩國燒肉品牌強勢登場，前些時日更引進「Torori天使蕨餅」在台展店，預計1月1日於SOGO百貨台北忠孝館開幕，乘著這波餐飲勢力，接續還有以「築間」為命名的酸菜魚、麻辣火鍋、熟成牛排陸續推出，不僅搶攻台中公益黃金店面，新品牌更準備於2024上半年加速展店，同步積極進行築間集團旗下品牌的海外展店計畫「築間酸菜魚」，預計明年第一季將在香港開出海外第一家分店。