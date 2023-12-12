周海媚曾和呂良偉偷跑到賭城結婚 與建築師「交往12年還是分了」
「最美周芷若」、資深港星周海媚昨（11）日被大陸網友亂傳死訊，陸媒《新京報》記者和監製等知情人士強調，周海媚只是老毛病復發暈倒，經過治療已經脫離險境，沒有離世，周海媚年過半百依然維持極佳狀態，不過至今沒有好歸宿，她曾和初戀呂良偉有過一段短命婚姻，後來與建築師男友愛情長跑12年，最終還是分道揚鑣。
記者楊穎軒／綜合報導
周海媚1986年拍電視劇《小島風雲》和大10歲呂良偉擦出愛火，交往2年期間，呂良偉對周海媚極為呵護，常常開車等待女友收工，再接對方回香閨，後來小倆口低調飛美國拉斯維加斯結婚，不過才當夫妻幾個月，周海媚就提出離婚，原因是個性不合，周海媚曾表示不後悔嫁給呂良偉，閃婚「不草率，只是有點糊塗」，因為兩人不懂當地法律，程序沒走完，婚姻根本無效。
揮別呂良偉後，周海媚曾經傳出幾次戀情，曾和日本男星永瀨正敏、香港迪生集團高層伍士榮、亞視助理導播周家文傳緋聞，2004年，周海媚認識一名小7歲建築師，兩人陷入熱戀，周海媚還為愛移居北京，多年後談及另一半，透露達成不婚不生的共識，享受自由生活，2015年，周海媚到台北工作受訪，承認已經和男友結束12年的戀情，如今57歲的周海媚相當享受單身生活。
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