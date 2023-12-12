MLB／大谷翔平前10年只領2000萬！一文看懂道奇天價7億合約細節

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而要完成這些任務，大谷必須做到兩件事，1.幫助球隊打造更強團隊。2.維持健康出賽。
大谷要怎樣完成這兩項艱鉅任務，這就需要經紀人Nez Balelo幫忙，他日前曾說：「我要打造一張絕無僅有，罕見且創造歷史的合約」，由於大谷也是二刀流創造歷史的球星，要如何完成此合約，變成一項浩大的工程。
大谷跟道奇隊研究出「延遲付款」的辦法，根據大聯盟對於延遲付款規定，是十分寬鬆的，過去鈴木一朗、Bobby Bonilla都曾有遇到延遲付款，雖然小市場球隊有機會從中簽到大咖球員，但道奇隊不缺資金，大谷反而是為球隊著想，反而簽下史上最高薪。
大谷翔平合約內容：
1.前10年年薪200萬美元（約6297萬台幣）
2.剩餘款項10年後分期付款支出，約為6.8億美元（約214億台幣）
3.大谷從2034年開始領剩餘款項，直到2043年才付完，這段期間每年領6800萬美元且不包含利息，大谷翔平透過場外的收入，每年約可獲得5000萬美元。
王牌經紀人操盤，大谷貼心為球隊著想
根據大谷翔平經紀人Nez Balelo透露，「延遲付款是大谷翔平自己提出的，主要跟豪華稅有關，當年Mookie Betts與道奇簽下12年3.65億美金的合約，就高達1.15億美元是延遲付款，大谷翔平很清楚自己也需要延遲付款，才能幫助球隊在未來有更多補強，大谷想要冠軍的心十分堅定。」
雖然延遲付款會讓大谷的薪資因為通貨膨脹減少，因此6.8億美元（約214億台幣）可能也會「縮水」，但是大谷翔平最不會在意的就是錢，他最在意的還是自己能否實現目標，早在他在就讀高中時期，就曾以「曼陀羅九宮格思考法」來實現目標，其中拿到世界大賽冠軍、世界大賽MVP、在奧運奪冠，都是他人生願望清單，大谷藉由此合約，不但可以讓球隊省下不少薪資空間，還可以完成自己目標，真的是「雙贏」，也是絕無僅有的合約。
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