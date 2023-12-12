周海媚過世影迷無法接受！洗版「再見了周芷若」衝第一　內文噴淚

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周海媚5年前曾來台出席第53屆金鐘獎，對於被封「永遠的周芷若」，她笑說，90年代觀眾很愛看戲也很入戲。後來中國再度翻拍《倚天屠龍記》，周海媚從「周芷若」一角晉升飾演「滅絕師太」，她表示不同年紀就要演出不同角色，「這角色很氣派，當然不可能再演周芷若了」。
周海媚已於11日離世，她的工作室證實死訊：「我們沉痛的告知大家，海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮，母親率全家人，2023年12月12日。」
雖然死因未明，但周海媚的離去讓影迷不捨，晚間大家把「再見周芷若」、「再見滅絕師太」洗上微博關鍵字熱搜第一，以此悼念女神去當天使，「周海媚過世，真的不願相信這是真的！世上再無周芷若，再見周芷若，再見周海媚，一路走好」、「再見了周芷若，再見了滅絕師太」、「90年代的藝人一個個的離我們而去，真的好難受啊」、「再聽一次吻別」。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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