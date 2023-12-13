CoCo燕麥奶茶第二杯10元！星巴克、Mr.Wish等3家手搖飲料買一送一

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CoCo都可週三好友日，今天12月13日一日限定，推出健康有嚼勁的燕麥奶茶(大)「第二杯10元」！奶茶裡加入顆粒飽滿的纖美燕麥，是喜歡嚼嚼口感的粉絲，不會負擔太大的療癒配料。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限12月13日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌Mr.Wish：指定品項「買一送一」
Mr.Wish 鮮果茶玩家與線上點餐平台你訂，聯合為雙12推出手搖飲料優惠，不同於其他人只能喝到12月12日，即日起至12月17日，使用你訂「WISH果茶訂點餐」，享指定品項來店自取「買一送一」優惠！多達14款熱門手搖飲料，連冬季熱賣的草莓芝芝、莓好桃氣、湖塩太妃烤奶都有。
📌頃刻間：全品項「買一送一」
打造全台唯一70年代懷舊手搖飲料的「頃刻間」，在電玩場景中開喝綿密濃郁綠豆沙牛奶而走紅，還有芋頭沙牛奶也是不少人心頭好。12月11日正好迎接滿開店一週年，祭出「頃客券」回饋饕客，只要加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折