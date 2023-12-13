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影／周海媚北京「百坪億元豪宅」公開　金毛愛犬有專屬房、SPA室

▲周海媚北京豪宅被爆市值4.3億元，採歐式古典風裝潢，還為金毛愛犬設有專屬臥房、SPA室。（圖／截自影片）
▲周海媚北京豪宅被爆市值4.3億元，採歐式古典風裝潢，還為金毛愛犬設有專屬臥房、SPA室。（圖／截自影片）

記者徐銘穗/綜合報導

57歲女星周海媚昨（12）日晚間被證實離世消息，「最美周芷若」已於12月11日逝世，引起各界好友、影迷不捨。被影迷暱稱「海味」的周海媚近年在中國發展，3年前開設個人影音頻道分享生活，也讓北京順義區百坪億元豪宅跟著曝光，有數隻愛犬專屬的寵物房、SPA室與專屬零食櫃等，房內配有雙人床、床頭櫃與衣櫃等，過著跟人類相同的生活，真正把狗狗們當家人，十分寵愛。

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周海媚開設影音頻道後，經常分享家中金毛愛犬「小五」、「悟空」等4隻黃金獵犬、雪納瑞等寶貝的生活，也會拍影片示範港式煲湯、蘋果派甜點等廚藝，影片中可見豪宅裝潢採歐式古典風，不僅有大圓桌、吧台，空間十分寬敞舒適，與周海媚同住的除了狗狗們外，還有數隻她收養的貓貓，以及兩個月前新收編的兔子「周吉祥」等，猶如小型動物園。

▲周海媚愛犬專屬臥房有雙人床、衣櫃等設置，過著跟人類相同的生活。（圖／截自周海媚YouTube）
▲周海媚愛犬專屬臥房有雙人床、衣櫃等設置，過著跟人類相同的生活。（圖／截自周海媚YouTube）
從影片中可見，周海媚的北京豪宅，裝潢採歐式古典風，客廳和飯廳擺了3張沙發，空間非常寬闊，臥間設有豪華衣帽間，她還特地安排1間約6坪大的房間給愛犬，房內有雙人大床和SPA透明浴缸，專業程度媲美寵物店，戶外的庭院甚至能種菜，宛如如小型農場。

3年前，有中國媒體報導指稱，周海媚這棟位在北京的豪宅粗估市值1億人民幣（約新台幣4.3億元），不過周海媚當時受訪時曾嚴正否認，「其實，我覺得這個謠言真的很荒唐，是個北京人都知道，我住的那個區不可能是上億豪宅」。如今，周海媚驟然離世，周所周知她沒有子女，遺產應由母親繼承。

▲未婚的周海媚把毛孩當家人般疼愛。（圖／翻攝周海媚微博）
▲單身的周海媚把毛孩當家人般疼愛。（圖／翻攝周海媚微博）
周海媚1985年參加香港小姐競選，雖未能進入決賽卻成功出道，1994年憑藉《倚天屠龍記》「周芷若」一角廣為人知，獲封「最美周芷若」，之後憑藉《武媚娘傳奇》人氣再攀高峰，累積多部代表作品，演技備受肯定，如今傳來逝世噩耗，令各界好友、影迷悲痛不捨。

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）

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