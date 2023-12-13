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周海媚4天前問「從哪部戲認識我」　呂良偉發同曲追憶！全場哭了

▲周海媚4天前才在抖音上傳15張經典劇照串成的影片，問「你是從哪部戲認識我？」15張劇照已成追憶。（圖／翻攝周海媚微博）
▲周海媚4天前才在抖音上傳15張經典劇照串成的影片，問「你是從哪部戲認識我？」15張劇照已成追憶。（圖／翻攝周海媚微博）

記者徐銘穗/綜合報導

57歲女星周海媚昨（12）日晚間被證實離世消息，「最美周芷若」已於12月11日逝世，噩耗令各界好友、影迷震驚不已。周海媚4天前才在抖音分享15張經典劇照串成的影片，問粉絲「你是從哪部戲認識我的？」而巧的是周海媚前夫呂良偉也在同天，在抖音發布同首背景歌曲《一生有你》影片，逼哭眾多粉絲。

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周海媚抖音平台噩耗外的最新影片，是在4天前上傳，由15張周海媚經典劇照串成，寫道「你是從哪部戲認識我的？這是不是你們曾經喜歡的角色呢？也要接受現在的我呀！」影片中除周海媚最經典的《倚天屠龍記》周芷若一角外，首圖是她19歲出道演出《楊家將》楊九妹延瑛的劇照，背景歌曲則是楊蔓的《一生有你》。

▲周海媚19歲出道演出《楊家將》劇照。（圖／翻攝周海媚抖音）
▲周海媚19歲出道演出《楊家將》楊九妹延瑛的劇照。（圖／翻攝周海媚抖音）
影迷對比周海媚前夫呂良偉抖音同樣4天前發出的影片，背景音樂也是同一首歌，推測影片發出時周海媚已經在醫院了，情況不好，「呂良偉應該也知道她在醫院的事，所以用了同一首歌發了視頻（影片）」。影片感嘆「又看了呂良偉抖音，再聽到這首歌莫名流淚」。

▲周海媚（左）、呂良偉祕婚1年和平分開。（圖／翻攝自微博）
▲影迷發現周海媚（左）與呂良偉4天前都在抖音發同首歌《一生有你》，一廳該首歌就忍不住流淚。（圖／翻攝微博）
不過，據稍早傳出的病歷資料顯示，周海媚在12月11日上午11時11分緊急被送入北京中醫醫院，並非此前所傳的協和醫院。她當天上午10點多時被發現昏迷，隨即撥打120急救電話。據悉周海媚被送達醫院時已經意識不清，全身冰冷僵硬，出現了屍斑，瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸。


 

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
 

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