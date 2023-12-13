全家年菜預購95折！百萬網紅千千聯名、米其林套組：最低免2000元
2023年邁入尾聲，搶攻2024年圍爐商家，全家年菜即起預購開跑，主打「米其林名店」、「網紅藝人聯名」及「植感蔬食」三大特色，年菜組合5道菜最低只要1999元入手，即起還有預購任選2件95折優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家龍年開運年菜即日起至1/30前，使用FamiPort下單指定預購商品任選2件享95折優惠。有百萬YouTuber千千自創品牌「水水灶咖」推出的「龍轉千坤水水年菜組」，包含佛跳牆、櫻花蝦米糕、東坡肉、招牌花枝丸、金元寶水餃及桂圓銀耳湯等6道經典菜色，售價2350元。
台灣市占第一蔬食品牌隨緣的「蔬食年菜組」，囊括佛跳牆、素鴨肉油飯、宮保猴菇、五柳枝素魚與如意髮菜羹共5道佳餚美饌，售價1999元。並且首度邀續六年榮獲米其林一星的「金蓬萊遵古台菜餐廳」，獨家開賣「麻油百菇燉雞湯」，特選自然放養享樂土雞，加入多種頂級蕈菇及蔬果，與北港特產黑麻油燉，售價1680元。
米其林必比登推介女娘的店「古早味烘肉」及「招牌炒炊粉」、以江浙料理及上海點心聞名的蘇杭餐廳「燒獅子頭」與「無錫排骨」，頂級粵菜餐廳与玥樓「香辣水煮肥牛肉」與「豐盛麻油雞米糕」、山海樓手工台菜餐廳「白鯧米粉」。
全家還有一站購足、宅配到府的「全家行動購」與《型男大主廚》首度合作，獨家開賣「好運龍總來年菜組」，包含5菜、1湯、1甜湯的豐盛組合，讓農曆年不需再忙碌準備，滿滿一整桌功夫菜輕鬆上桌，優惠價3,888元。
此外，誠品行旅館外中餐廳聚聚樓，即日起正式推出「新春歡聚∣常溫外帶饗宴」，每套7,688元（6人份），12/31前訂購享早鳥9折優惠，年菜組集結雲耳海蜇頭、醉醃鹹九孔、雙味肝臘腸、紹興迷醉雞、如意十香菜與雪菜松露腐竹等六款豐美前菜的「迎春納福拼」，亦有「蒜酥蝦球」、「椒鹽大黃魚」、「乾鍋燒子雞」、「核桃京都子排」與湯品「鮑魚花膠蔘雞盅」等團圓美味。