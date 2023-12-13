三寶開iRent「待轉區當停車格」！超慘下場曝光 不只罰單找上門
共享汽車租賃服務iRent，近年來越來越常能在路邊停車格、路上見到這些車輛行駛的蹤跡，但也有許多駕駛人只要一看到它，就避之唯恐不及，因為上面駕駛者的技術參差不齊，深怕一不小心就發生事故。近期又有民眾在路邊目睹，竟有三寶駕駛在使用完iRent後，將機車待轉區誤認成停車格，後續不但可能會被開違停罰單，甚至還將面臨來自iRent 的「調度費用」懲處。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾日前在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，自己騎乘機車在板橋文化路準備待轉時，突然看到前方待轉區停放著一輛白色小轎車，靠近一看才發現是一輛共享汽車，而且車上更已經沒有了駕駛，直接將這格待轉區當成了停車格，將機車用來代轉的空間全部佔滿。
不少民眾看完現場照片後，也紛紛感嘆「難怪大家都說在路上看到共享汽車要離遠一點...」、「這也太誇張了」、「這三寶準備荷包大失血了，違停罰單＋移車費」、「怎麼會覺得紅綠燈路口前會有停車格阿」、「違規點數和金額，都會回饋回承租人，沒事沒事」。
事實上，過去也曾發生過許多駕駛將機車待轉格誤認成停車格的烏龍事件，但待轉格前後都畫有紅標線或告示等資訊，顯見違規駕駛太過粗心，這樣的行為也違反了道交規則56條，可處新台幣600元以上1200元以下的罰鍰。
此外，iRent的會員用車相關規範中也明確寫上，使用者還車時，若將車輛停放於「紅線及其他違法停車處(包含但不限於限時停車、時段性禁停、汽機車共用、身心 障礙專用、孕婦及育有 6 歲以下兒童者專用、貨車裝卸專用等特殊停車格)」造成罰單/拖吊費用，除照價收取罰單/拖吊費用外，將再收取 3000 元/次作為車輛調度相關費用。