快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

2023年4大港星揮別人生舞台！周海媚和她最震撼　2黃金綠葉也走了

▲港星吳耀漢（左圖起）、周海媚、李玟、孟海都在2023年辭世。（圖／翻攝自周海媚微博、李玟臉書、微博）
▲港星吳耀漢（左圖起）、周海媚、李玟、孟海都在2023年辭世。（圖／翻攝自周海媚微博、李玟臉書、微博）

記者楊穎軒／綜合報導

2023年進入尾聲，回首這一年的香港演藝圈就有4大明星殞落，先是「喜劇泰斗」吳耀漢辭世，再來是華語樂壇天后李玟（CoCo）尋短身亡，接著最佳綠葉孟海告別人生舞台，加上昨（12）日一代女神周海媚被證實猝死，令人悲慟。

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資深港星吳耀漢從影逾40年，其中以80年代和洪金寶、馮淬帆、秦祥林、苗僑偉、曾志偉及岑建勳合作的《五福星》系列為代表作，經典角色「大山地」深入人心，還有《龍發威》、《神勇雙響炮》、《神偷妙探手多多》等片，4月9日，他的家人在通訊群組告知吳耀漢病世，享壽83歲，告別式當天，洪金寶、岑建勳、吳彥祖、張學友、楊千嬅都現身或贈花圈致哀。

▲港星吳耀漢逝世，享壽83歲。（圖／翻攝自微博）
▲吳耀漢4月初病世，享壽83歲。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
國際流行天后李玟唱紅〈Di Da Di〉、〈暗示〉、〈往日情〉、〈刀馬旦〉、〈月光愛人〉等無數金曲，曾被《時代雜誌》讚譽是「華人之光」，也是首位進軍美國歌壇、站上奧斯卡殿堂表演及在NBA籃球賽中場唱美國國歌的華人歌手，她的二姊證實，李玟7月2日在家中輕生，送醫搶救後，昏迷3天撒手人寰，享年48歲，死訊震驚全球。

▲▼李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟走不過情關，加上身體和心理病痛等打擊，選擇走上絕路，死訊震撼全球。（圖／翻攝自李玟工作室微博）
資深港星、動作指導孟海（小海）曾和林正英合作多部殭屍電影，飾演粗心大意的助手，如《鬼咬鬼》、《鬼賭鬼》、《殭屍道長》，也曾和李小龍、楊紫瓊、周星馳、洪金寶、成龍同台演戲，80年代為洪家班成員，去年確診食道癌末期的他，今年10月9日不敵病魔過世，享壽65歲，身後留下老婆和17歲女兒。

▲▼孟海是港片著名綠葉演員。（圖／翻攝自微博、孟海臉書）
▲孟海是港片著名綠葉演員。（圖／翻攝自微博）
有「最美周芷若」美名的香江女神周海媚，演過《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《縱橫四海》、《射鵰英雄傳》、《武媚娘傳奇》等電視劇，年過半百依然凍齡，近年仍陸續推出影視作品，沒有退休，2018年10月還受邀來台灣為金鐘獎頒獎，今年12月11日被大陸網友爆料於家中過世，家人相隔1天才證實周海媚因為疾病急救無效去世，享年57歲。

▲周海媚多年來天生免疫系統舊疾纏身，57歲香消玉殞。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）
▲周海媚多年來天生免疫系統舊疾纏身，57歲香消玉殞。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）
其他已故香港名人還有92歲作曲大師顧嘉輝、98歲「樂壇教父」郭利民、知名導演陳可辛的92歲電影人父親陳銅民、54歲TVB「金牌綠葉」女星溫裕紅、79歲邵氏小生宗華、59歲天王造型師張學潤、88歲演員兼配音員張英才等人。

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