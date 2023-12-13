2023年4大港星揮別人生舞台！周海媚和她最震撼　2黃金綠葉也走了

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際流行天后李玟唱紅〈Di Da Di〉、〈暗示〉、〈往日情〉、〈刀馬旦〉、〈月光愛人〉等無數金曲，曾被《時代雜誌》讚譽是「華人之光」，也是首位進軍美國歌壇、站上奧斯卡殿堂表演及在NBA籃球賽中場唱美國國歌的華人歌手，她的二姊證實，李玟7月2日在家中輕生，送醫搶救後，昏迷3天撒手人寰，享年48歲，死訊震驚全球。
資深港星、動作指導孟海（小海）曾和林正英合作多部殭屍電影，飾演粗心大意的助手，如《鬼咬鬼》、《鬼賭鬼》、《殭屍道長》，也曾和李小龍、楊紫瓊、周星馳、洪金寶、成龍同台演戲，80年代為洪家班成員，去年確診食道癌末期的他，今年10月9日不敵病魔過世，享壽65歲，身後留下老婆和17歲女兒。
有「最美周芷若」美名的香江女神周海媚，演過《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《縱橫四海》、《射鵰英雄傳》、《武媚娘傳奇》等電視劇，年過半百依然凍齡，近年仍陸續推出影視作品，沒有退休，2018年10月還受邀來台灣為金鐘獎頒獎，今年12月11日被大陸網友爆料於家中過世，家人相隔1天才證實周海媚因為疾病急救無效去世，享年57歲。
其他已故香港名人還有92歲作曲大師顧嘉輝、98歲「樂壇教父」郭利民、知名導演陳可辛的92歲電影人父親陳銅民、54歲TVB「金牌綠葉」女星溫裕紅、79歲邵氏小生宗華、59歲天王造型師張學潤、88歲演員兼配音員張英才等人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
更多「周海媚過世」相關新聞。