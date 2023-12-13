房市／「淨零永續」如何做？大學生找解方

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首次參賽就獲得微電影組第一名的雲林科技大學「懼高症」團隊，影片內容引導閱聽眾思考何謂漂綠行為，例如快時尚品牌H&M宣傳可持續性時尚，推出回收布料與節能措施，但卻被批評仍在實行快時尚措施，團隊談及首次參賽的收穫表示，透過比賽能夠思辨永續議題對自身的影響，而競賽過程的經驗，也有助應用於未來職場。
擔任微電影組評審的肥貓國際娛樂有限公司總監魏嘉宏表示，學生們為了進行創作，思考、研究有關永續的題目，從生活經驗中去取材，結合創意進行表達，表現得非常有趣。學生們不只是在說一個動人的故事，更重要的是傳遞一個讓世界更好的訊息。
中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華認為，「淨零永續」主題強調了當前全球面臨的環境挑戰，以及企業在推動永續發展中的關鍵角色。參賽作品展現了豐富的想像力和創造力，從不同角度切入企業倫理和永續發展的問題，不僅學術性強，同時也具有很高的實踐價值，提供了許多新思路和解決方案；期許學生們能深入探討企業在追求經濟效益的同時，如何兼顧社會責任和環境保護。
全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽至今已舉辦13年，明年將由國立雲林科技大學接續舉辦。信義文化基金會執行長楊政學在頒獎典禮上強調舉辦競賽的本質，是透過競賽讓企業倫理教育扎根，也讓學生去思考更多環境與永續的議題，讓學生們在未來出社會後能夠具體實踐、發揮影響力。