捷運公車背「這款包」製造麻煩！她怒：到底多方便 北捷建議曝光
捷運、公車等交通設施每到尖峰時段總會擠得水洩不通，大批通勤族都很有感。近期就有女乘客抱怨，不懂為何「一堆人喜歡背後背包搭大眾運輸工具？」成為製造麻煩的另一個源頭。對此也引發網友兩極看法，而北捷官方很早就已經呼籲：「使用後背包的旅客，進入車廂請把後背包改為手提」。
記者潘毅／綜合報導
一位女乘客在論壇《Dcard》上說出了內心困惑已久的一件事，「為什麼一堆人都喜歡背後背包？在擁擠的公車或捷運上，他們的後背包成了另一個製造空間阻塞的來源，旁人還會被後背包給卡到磨到，上車坐位置時仍要把後背包卸下來才能入坐，後背包到底是能有多方便？」
貼文隨即引發兩極看法，一派網友表示贊同，因為過去常常被後背包打到身體，而背包主人甚至還渾然不知。但也有人認為，後背包並非問題主因，而是使用者沒有注意到車廂禮儀。
去年作家苦苓也曾抱怨上述問題，認為捷運上到處都有標語，告知旅客「搭乘捷運時，請勿將背包背在身上，請提在手上」，但大多數人選擇視而不見。其實台北捷運公司，在捷運站內都設有「搭乘捷運請勿將背包背在身上，請用手提上」的提醒標語，更不斷呼籲「後背包大大的，可是擋住大家上車的大障礙！改用手提，輕鬆解決問題」。