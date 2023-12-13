周海媚生前遺作曝光！被雪藏10年不能播 女神角色扮相超美
「最美周芷若」、香江女神周海媚11日被大陸網友爆料在北京家中過世，死訊瘋傳1天，工作室和周媽媽昨（12）日深夜才證實她因為疾病急救無效去世，享年57歲。周海媚入行37年演過多部經典小螢幕作品，生前遺作為電視劇《特別輸送》，不過該劇完成至今10年還未能播出。
記者楊穎軒／綜合報導
周海媚2013年接拍38集諜報連續劇《特別輸送》，本劇導演為曾獲上海電視節最佳導演獎的吳天戈，其他演員還有《琅琊榜》陸星陳龍、曾獲金馬獎提名的林保怡等，劇情講述日本人在偽滿洲國設置人體細菌實驗的基地，被一名哈爾濱警官破獲的故事。
不過《特別輸送》從2013年8月20日殺青到現在都還沒播映，詳細原因不明，版權和發行權曾經因為出品方被債權人聲請強制執行，2021年由上海人民法院以780萬元人民幣（約3400萬元新台幣）放上拍賣網站法拍。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁